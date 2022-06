Les créanciers australiens relèvent les taux hypothécaires variables après la hausse de la RBA

Lors de sa réunion politique de juin, la Reserve Bank of Australia (RBA) a procédé mardi à la plus forte hausse des taux d'intérêt depuis 22 ans, dans le cadre de sa lutte contre l'inflation galopante.

La Commonwealth Bank of Australia, la National Australia Bank et l'Australia and New Zealand Banking Group ont relevé leurs taux hypothécaires afin de répercuter l'intégralité de la hausse de 50 points de base sur leurs clients à partir du 17 juin.

Le mois dernier, les "Big Four" banques avaient réagi de manière similaire pour s'aligner sur la hausse de 25 points de base des taux de la RBA, sa première augmentation en plus d'une décennie, dans une tentative de baisser les rideaux sur une stimulation massive de la pandémie.

Westpac Banking Corp a été la première banque à augmenter ses taux de prêt immobilier de 0,5 %, à compter du 21 juin, peu après la décision de la RBA mardi.

NAB, CBA et Westpac ont également annoncé mercredi un taux de dépôt à terme de 2,25 % par an pour les comptes d'épargne pour des durées de dépôt variables, tandis qu'ANZ a déclaré qu'elle revoyait ses taux.

ANZ a tout de même déclaré qu'elle proposerait un nouveau taux de 2,25 % par an pour son dépôt à terme avec préavis de 11 mois afin d'aider les clients à atteindre leurs objectifs d'épargne.