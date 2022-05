Les difficultés des banques australiennes en matière de marges persistent, mais les hausses de taux pourraient améliorer la situation.

Les banques ont dû faire face à une concurrence accrue dans le domaine des prêts immobiliers, dans un contexte de taux bas record et de changement des emprunteurs en faveur de prêts à taux fixe, tandis que les coûts augmentent en raison des investissements dans les capacités numériques et d'une inflation plus large.

Ces pressions seront probablement évidentes dans les résultats trimestriels de la Commonwealth Bank, et les rapports du premier semestre de la National Australia Bank, de Westpac et de l'Australia and New Zealand Banking Group ce mois-ci.

"Nous restons prudents sur les banques. Les prochains résultats sont susceptibles de montrer des marges d'intérêt nettes nettement plus faibles et des signes d'augmentation des coûts", ont déclaré les analystes de Barrenjoey.

"Mais nous ne serions pas surpris que les banques soient plus optimistes dans leurs perspectives, notamment en ce qui concerne les avantages de la hausse des taux.... Cela pourrait leur apporter un certain soutien à court terme."

Pourtant, les bénéfices de la première banque CBA et du deuxième créancier NAB auraient probablement bénéficié de la vague de nouvelles affaires qu'ils ont signalées dans leurs rapports en février, tandis que le troisième créancier Westpac a également progressé dans son plan de réduction des coûts.

Le créancier n°4 ANZ, quant à lui, avait prévu une baisse au premier semestre en raison de la performance plus faible de ses activités de marché. Il a également perdu régulièrement des parts de marché des prêts immobiliers australiens depuis 2019.

"Une marge brute d'autofinancement plus faible, un portefeuille de prêts hypothécaires plat, la suppression de certains frais bancaires, des revenus de négociation faibles et des dépenses plus élevées ne constituent pas une excellente combinaison", ont écrit les analystes de Barrenjoey au sujet d'ANZ, ajoutant qu'ils s'attendaient à un résultat "mou" au premier semestre.

En guise de prélude, la banque de taille moyenne Bank of Queensland a annoncé le mois dernier que ses marges avaient été affectées par la concurrence acharnée des prêts immobiliers.

LES TAUX À LA RESCOUSSE

La Reserve Bank of Australia a pratiquement déclaré qu'elle relèverait ses taux pour contrer l'inflation super-chargée, tandis que la Reserve Bank of New Zealand a augmenté ses taux lors de ses quatre dernières réunions pour atteindre des niveaux jamais vus depuis juin 2019.

Cela profiterait aux banques à un moment où le marché immobilier australien montre quelques signes de refroidissement https://www.reuters.com/business/australia-housing-bubble-slowly-deflating-heat-leaves-sydney-melbourne-2022-03-31 après une flambée des prix de 22 % en 2021 en raison de la faiblesse record des taux et du passage au travail à domicile pendant la pandémie.

"Avec le taux d'encaissement de la RBA qui commence à augmenter... l'attention des investisseurs va se porter sur l'impact de la hausse des taux sur la croissance des revenus et les marges d'intérêt nettes avec le ralentissement de la croissance des prêts et des prix de l'immobilier", ont écrit les analystes de Citi.

ANZ, dans sa mise à jour commerciale de février, avait prévu que la hausse des taux en Nouvelle-Zélande atténuerait la pression sur les marges au deuxième trimestre.