La Commonwealth Bank of Australia est une banque australienne qui fournit des services bancaires aux particuliers et aux entreprises principalement en Australie et en Nouvelle-Zélande par l'intermédiaire de sa filiale ASB Bank Limited (ASB). Elle sert environ 17 millions de clients. Les secteurs d'activité de la société comprennent les services bancaires de détail, les services bancaires aux entreprises, les services bancaires institutionnels et les marchés et la Nouvelle-Zélande. Le segment des services bancaires de détail fournit des produits et des services bancaires aux particuliers, ainsi que des services bancaires et de conseil aux personnes fortunées. Le segment Business Banking répond aux besoins bancaires des entreprises, des grandes sociétés et des clients de l'agro-industrie en leur proposant une gamme complète de solutions de services financiers. Institutional Banking and Markets offre une gamme complète de solutions de services financiers, notamment l'accès aux marchés des capitaux d'emprunt, les services bancaires transactionnels, les fonds de roulement et la gestion des risques. La Nouvelle-Zélande comprend les activités bancaires et de gestion de fonds opérant en Nouvelle-Zélande sous la marque ASB.

Secteur Banques