Les prix de l'immobilier australien augmentent à nouveau, signe que le marché a atteint son niveau le plus bas

Les chiffres du consultant immobilier CoreLogic publiés lundi ont montré que les prix au niveau national ont augmenté de 0,5 % en avril par rapport à mars, lorsque les valeurs avaient augmenté de 0,6 %, indiquant que les prix de l'immobilier australien pourraient avoir atteint un plancher après avoir chuté de 9,1 % entre mai 2022 et février.

Sydney, la capitale de l'État le plus peuplé d'Australie, la Nouvelle-Galles du Sud, a ouvert la voie en avril, avec des prix en hausse de 1,3 %, tandis que dans la capitale de l'État de Victoria, Melbourne, ils ont augmenté de 0,1 %, selon les données.

Tim Lawless, directeur de recherche chez CoreLogic, a déclaré que les prix se stabilisaient ou augmentaient dans la plupart des régions d'Australie et qu'il y avait de bonnes chances que le moral des consommateurs s'améliore, ce qui stimulerait les achats et les ventes de logements, les taux d'intérêt semblant plus stables.

"D'autres indicateurs confirment cette évolution positive. "Les taux de liquidation des ventes aux enchères se maintiennent légèrement au-dessus de la moyenne à long terme, le sentiment s'est amélioré et les ventes de logements tendent à se rapprocher de la moyenne des cinq dernières années.

Pour renforcer les perspectives d'amélioration du marché du logement, la Reserve Bank of Australia (RBA) devrait maintenir son taux d'intérêt inchangé mardi, pour une deuxième réunion mensuelle consécutive, selon un sondage Reuters réalisé auprès d'économistes la semaine dernière.

Gareth Aird, responsable de l'économie australienne à la Commonwealth Bank of Australia, a déclaré que l'effet négatif sur les prix de l'immobilier d'une hausse des taux d'intérêt avait largement fait son temps, étant donné que nous étions presque au sommet du cycle de hausse de la RBA.

"Nous ne nous attendons plus à ce que notre prévision de longue date d'une baisse nationale des prix de l'immobilier d'environ 15 % entre le pic et le creux se réalise. Nous prévoyons désormais une hausse des prix de l'immobilier de 3 % en 2023 et une nouvelle augmentation de 5 % en 2024."

CBA possède le plus grand portefeuille de prêts hypothécaires du pays.

Shane Oliver, économiste en chef chez AMP, ne s'attend plus non plus à une chute de 15 à 20 % des prix de l'immobilier, citant "un déséquilibre bien pire entre l'offre et la demande de biens immobiliers", avec des niveaux d'immigration en hausse et une offre qui reste limitée. Il prévoit désormais une légère hausse des prix cette année.

Les données de PropTrack ont montré lundi que les prix des logements ont augmenté de 0,14 % en avril, ce qui porte l'augmentation cumulée cette année à 0,75 %.