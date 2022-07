Les "quatre grandes" banques australiennes refusent de relever de 50 points de base les taux hypothécaires variables.

La Commonwealth Bank of Australia, la National Australia Bank, l'Australia and New Zealand Banking Group et la Westpac Banking Corp ont toutes relevé leurs taux hypothécaires pour s'aligner sur la hausse officielle de 50 pb du taux au comptant annoncée mardi.

Alors que les nouveaux taux pour les clients de CBA, NAB et ANZ seront effectifs à partir du 15 juillet, ceux de Westpac s'appliqueront à partir du 20 juillet.

Les quatre banques ont proposé un taux de dépôt à terme plus élevé de 2,50 % par an pour certains produits d'épargne pour des durées de dépôt variables.

La Reserve Bank of Australia (RBA) a relevé son taux directeur à 1,35 % mardi, marquant une hausse de 125 points de base depuis mai et la série de mesures la plus rapide depuis 1994 - tout cela pour contenir l'inflation galopante, même au risque de déclencher une récession.

Jusqu'à présent, les créanciers australiens se sont alignés sur la banque centrale pour répercuter la hausse des taux sur leurs clients, espérant en retirer des avantages à un moment où le marché immobilier du pays montre des signes de refroidissement après une flambée des prix de 22 % l'année dernière.