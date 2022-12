Les quatre grandes banques australiennes répercutent la hausse des taux de la banque centrale sur les clients des prêts immobiliers.

Plus tôt dans la journée de mardi, la Reserve Bank of Australia a relevé son taux d'escompte de 25 points de base pour atteindre son plus haut niveau depuis 10 ans, à savoir 3,1 %, et a réaffirmé qu'un nouveau resserrement de la politique serait nécessaire pour contenir l'inflation.

Les quatre principaux créanciers, la Commonwealth Bank of Australia, la National Australia Bank et l'Australia and New Zealand Banking Group, augmenteront leurs taux à partir de la fin de la semaine prochaine, tandis que la hausse de Westpac Banking Corp sera effective le 20 décembre, ont déclaré les banques dans des déclarations séparées.

Les créanciers australiens ont été en phase avec la banque centrale en augmentant les taux dans le cycle de resserrement actuel, l'un des plus agressifs depuis des décennies, alors que les banques cherchent à soutenir leurs marges et leurs bénéfices dans un marché immobilier qui se refroidit.

Cependant, l'augmentation des coûts d'emprunt pourrait avoir un impact sur la demande de crédit, le marché du logement, l'emploi et la croissance économique, ce qui constitue un défi pour les créanciers.