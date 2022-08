Trois des "quatre grandes" banques australiennes augmentent leurs taux hypothécaires après la hausse de la RBA

Commonwealth Bank of Australia, Australia and New Zealand Banking Group et Westpac Banking Corp ont augmenté leurs taux hypothécaires pour s'aligner sur la hausse annoncée par la Reserve Bank of Australia.

Les nouveaux taux pour les clients de CBA et ANZ prendront effet à partir du 12 août, tandis que les taux de Westpac s'appliqueront à partir du 18 août.

Les banques ont également augmenté les taux sur certains de leurs produits pour les clients ayant des comptes d'épargne et des dépôts.

La banque centrale d'Australie a augmenté son taux d'escompte de 50 points de base pour le porter à 1,85 %, marquant ainsi 175 points de base de hausses depuis mai dans le cadre du resserrement le plus drastique depuis le début des années 1990.

Les créanciers du pays s'attendent à améliorer leurs marges et à récolter les bénéfices d'un environnement de taux d'intérêt en hausse.

La CBA doit publier ses résultats annuels la semaine prochaine, tandis que la National Australia Bank Ltd, ANZ et Westpac doivent publier des mises à jour trimestrielles.