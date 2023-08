Comms Group Limited est une société basée en Australie qui exerce des activités dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC). La société se concentre sur la fourniture d'une gamme de services gérés liés aux télécommunications et aux technologies de l'information (TI). Elle fournit des services hébergés de voix, de données, de communications unifiées en tant que service (UCaaS) et des services informatiques gérés et en nuage à des clients professionnels en Australie et à l'étranger. Les marques de la société comprennent Next Telecom, Comms Group et onPlatinum. La marque Next Telecom fournit des services de télécommunication au niveau national aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux entreprises du marché intermédiaire. Les produits et services de Next Telecom comprennent le routage direct pour Microsoft (MS) Teams, le téléphone professionnel en nuage, les forfaits mobiles 4G, le centre de contact pour MS teams, les liaisons SIP (protocole d'initiation de session), les services téléphoniques gratuits entrants et d'autres. Sa marque onPlatinum offre des services TIC, y compris des services informatiques gérés, des services en nuage et des services de sécurité.

Secteur Services et conseils en informatique