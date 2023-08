Community Bank System, Inc. est une société holding financière. La société possède deux filiales : Community Bank, N.A. (la banque ou CBNA) et Benefit Plans Administrative Services, Inc. (BPAS). Elle exerce ses activités dans trois secteurs : Banking, Employee Benefit Services et All Other. Le secteur bancaire propose des produits et des services de prêt et de dépôt aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités locales. Il fournit également des solutions de gestion de trésorerie et des services de traitement des paiements. Le secteur des services aux salariés, qui comprend BPAS et ses filiales, propose des régimes de retraite, des services de santé et fiduciaires, des services actuariels et de retraite, des services de conseil en matière de santé, des régimes de prévoyance, des services d'administration de fonds, des services de fiducie institutionnelle et des fonds d'investissement collectifs. Le segment "Tous les autres" comprend la gestion de patrimoine, qui inclut les services fiduciaires et les services d'assurance, tels que les lignes d'assurance personnelles et commerciales et d'autres produits et services de gestion des risques.

