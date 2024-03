Community Trust Bancorp, Inc. (CTBI) est une société holding bancaire. La société détient la totalité du capital social d'une banque commerciale et d'une société fiduciaire, desservant des communautés de petite et moyenne taille dans l'est, le nord-est, le centre et le centre-sud du Kentucky, le sud de la Virginie-Occidentale et le nord-est du Tennessee. La banque commerciale est Community Trust Bank, Inc, Pikeville, Kentucky (CTB) et la société fiduciaire est Community Trust and Investment Company, Lexington, Kentucky. CTBI est engagée dans une gamme d'activités bancaires commerciales et personnelles, de fiducie et de gestion de patrimoine, qui comprennent l'acceptation de dépôts à temps et à vue, l'octroi de prêts garantis et non garantis aux entreprises, aux particuliers et autres, la fourniture de services de gestion de trésorerie aux entreprises et aux particuliers, l'émission de lettres de crédit, la location de coffres-forts et la fourniture de services de transfert de fonds. Les activités de prêt de la CTB comprennent l'octroi de prêts commerciaux, de prêts à la construction, de prêts hypothécaires et de prêts personnels.

Secteur Banques