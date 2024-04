Community West Bancshares, anciennement Central Valley Community Bancorp, est une société de services financiers. La société est le holding de Community West Bank (la Banque), la banque communautaire cotée en bourse (en termes d'actifs). Les principales activités de la société sont les services bancaires aux particuliers, les prêts pour les maisons préfabriquées et les prêts garantis par l'État. Ses services bancaires aux particuliers comprennent les chèques, l'épargne, les prêts personnels, les prêts immobiliers, les cartes de crédit personnelles, les services bancaires en ligne, les services bancaires mobiles, le paiement de factures, Zelle, les relevés électroniques, les certificats de dépôt (CD) et les marchés monétaires, les cartes de débit Visa et les IRA. Ses services bancaires aux entreprises comprennent des prêts aux entreprises, des prêts agricoles, des prêts SBA, des prêts immobiliers, des cartes de crédit professionnelles, des services de gestion de trésorerie, des services bancaires en ligne professionnels, des services de cartes de paiement et autres. La banque exploite 27 centres bancaires à service complet dans toute la Californie centrale, de Sacramento au nord, en passant par la vallée de San Joaquin et jusqu'à la côte à l'ouest.

Secteur Banques