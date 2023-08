Commvault Systems, Inc. est une société de gestion de données. La société fournit une plateforme unifiée de gestion des données qui couvre toutes les données des utilisateurs, quel que soit leur emplacement (sur site, hybride ou multicloud) ou leur structure (applications héritées, bases de données, machines virtuelles (VM) ou conteneurs). Elle propose des solutions par le biais de toutes les combinaisons d'abonnements logiciels, d'appareils intégrés, gérés par des partenaires, ou de logiciels en tant que service (SaaS) par le biais de son portefeuille Metallic. Les offres de la société sont organisées en quatre catégories : Récupération des données, Conformité et gouvernance des données, Stockage des données et Sécurité des données. Commvault Backup and Recovery (CBR) assure la sauvegarde, la restauration vérifiable et la mobilité des charges de travail dans le nuage à un coût optimisé, ce qui contribue à garantir la disponibilité des données, même dans plusieurs nuages. Commvault Disaster Recovery (CDR) fournit une solution de réplication et de reprise après sinistre à partir d'une plateforme unique et extensible, gérée par le Command Center.

Secteur Logiciels