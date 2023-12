Commvault a annoncé la nomination d'Anthony Anzevino au poste de vice-président senior de l'organisation de terrain pour les Amériques. Anthony Anzevino apporte à ce poste des décennies d'expérience très pertinente et a fait ses preuves dans la direction d'équipes de ventes et d'opérations mondiales avec une approche centrée sur le client. Au cours des quatre années passées chez Commvault, il a mis en place et dirigé les équipes chargées de la réussite des clients et des renouvellements pour les activités SaaS à forte croissance de l'entreprise.

À ce titre, les taux de fidélisation des clients ont été bien supérieurs à la moyenne du secteur, ce qui témoigne de l'importance accordée par Anzevino aux relations, à l'innovation, à la compréhension des objectifs commerciaux des clients et à la collaboration pour obtenir de bons résultats commerciaux. Avant de rejoindre Commvault, M. Anzevino a occupé des postes clés dans le domaine des ventes et de la direction au sein d'un grand nombre d'entreprises spécialisées dans le cloud, la sécurité et la protection des données et le stockage, notamment Amazon Web Services (AWS), EMC, First Data Merchant Services, Veeam et VMware. Dans ses nouvelles fonctions chez Commvault, il souhaite mettre à profit ses années d'expérience et ses connaissances pour aider les clients et les partenaires à faire progresser la cyber-résilience ?

essentielle à une époque où les cyberattaques ne cessent de se multiplier.