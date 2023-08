Compania Cervecerias Unidas S.A. est une société de boissons diversifiée opérant principalement au Chili, en Argentine, en Bolivie, en Colombie, au Paraguay et en Uruguay. La société opère en tant que brasseur, producteur de boissons non alcoolisées, producteur d'eau et de nectar, producteur de vin et distributeur de pisco. Les secteurs d'activité de la société sont le Chili, les affaires internationales et le vin. La société possède un portefeuille de produits, qui comprend une gamme de marques de bière alcoolisée et non alcoolisée, avec Cristal comme marque principale au Chili. En outre, elle produit et distribue la bière Heineken, distribue la bière Sol et la bière Budweiser, et distribue et produit la bière Kunstmann et Austral au Chili. Le secteur des affaires internationales comprend les activités en Argentine, au Paraguay et en Uruguay. La société, par l'intermédiaire de Vina San Pedro Tarapaca S.A. (VSPT), produit et commercialise une gamme de produits vinicoles pour le marché national et principalement pour l'exportation.

Secteur Brasseurs