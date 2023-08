Compania Industrial el Volcan SA est une société chilienne qui fabrique, distribue et vend des matières premières et des fournitures utilisées dans les processus industriels et dans les secteurs de la construction et de l'agriculture. Le portefeuille de produits de la société comprend des plaques de plâtre et du plâtre pour la construction, des composés de joints, des matériaux d'isolation thermique et acoustique pour les maisons et les installations industrielles, des panneaux en verre transparent et en polychlorure de vinyle, des carreaux d'asphalte, des accessoires et des adhésifs, entre autres. La société produit également du gypse sous différentes formes, qui sont distribuées sous les marques Fertiyeso, Volcanita, Super, Express et Casoprano. Au 31 décembre 2012, la société possédait des filiales telles que Transportes Yeso Ltda, Aislantes Volcan SA, Minera Lo Valdes Ltda, Inversiones Volcan SA, Fibrocementos Volcan Ltda et Soluciones Constructivas Volcan SAC. Forestal Peumo SA est le principal actionnaire de la société avec 34,80 % de sa participation.

Secteur Fournitures de construction et installation