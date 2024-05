Compania Sud Americana de Vapores SA (CSAV) est une société chilienne qui opère dans le secteur du fret maritime. Les activités de la société sont structurées en deux secteurs d'activité : Transport de conteneurs et Autres services de transport. La division Transport de conteneurs fournit des services de transport de fret maritime par l'intermédiaire de sa filiale indirecte Hapag-Lloyd AG. La division Autres services de transport propose le transport de produits en vrac et de voitures, ainsi que des services de soutien logistique, tels que le chargement et le déchargement de marchandises, les concessions de terminaux, les remorqueurs, l'entreposage et les chantiers navals pour conteneurs. La société opère par l'intermédiaire de plusieurs filiales, dont Corvina Shipping Co SA, CSAV Austral SpA et Compania Naviera Rio Blanco SA, entre autres.

Secteur Frêt maritime et logistique