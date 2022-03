Compañía Sud Americana de Vapores S.A. annonce ses résultats pour l'année complète se terminant le 31 décembre 2021

La Compañía Sud Americana de Vapores S.A. a publié ses résultats pour l'année complète se terminant le 31 décembre 2021. Pour l'ensemble de l'année, la société a déclaré un bénéfice net de 3 210,08 millions USD, contre 222,15 millions USD un an plus tôt. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies s'est élevé à 0,0626 USD, contre 0,0054 USD un an plus tôt. Le bénéfice de base par action était de 0,0626 USD, contre 0,0054 USD l'année précédente.