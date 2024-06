(Alliance News) - Compagnia dei Caraibi Spa a déclaré avoir clôturé l'année 2023 sur une perte, avec un résultat négatif de 2,9 millions d'euros, contre un bénéfice net ajusté de 2,0 millions d'euros en 2022.

Au cours de la période, le chiffre d'affaires s'est élevé à 52,8 millions d'euros, contre 49,7 millions d'euros au 31 décembre 2022.

L'EBITDA ajusté au 31 décembre était négatif de 300 000 EUR, alors qu'il était positif de 5,3 millions EUR pour la même période de l'année précédente.

La position financière nette montre une dette de 10,3 millions d'euros avec des liquidités de 4,4 millions d'euros.

Edelberto Baracco, président-directeur général de la Compagnia dei Caraibi, a déclaré : " La clôture de ce rapport annuel ouvre la voie à un avenir plein de défis pour l'entreprise, qui nécessitera un engagement important sur de nombreux fronts. Conscients que les mois à venir exigeront des efforts supplémentaires, nous restons concentrés sur les objectifs à moyen terme, conformément à notre stratégie d'entreprise".

"Il s'agit notamment de renforcer notre position en tant qu'acteur du segment B2B, de développer nos marques propriétaires et nos actifs créatifs, et d'accroître le modèle omnicanal visant également le consommateur final. Le secteur d'activité du marché italien des spiritueux, vins et bières continue de confirmer l'expertise de la société mère, ce qui nous permet d'envisager l'avenir avec une conscience et une confiance telles que nous prévoyons une croissance organique qui, avec les initiatives en cours visant à une plus grande efficacité des coûts, aura un impact positif sur les marges".

