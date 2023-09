(Alliance News) - Compagnia dei Caraibi Spa a annoncé un chiffre d'affaires de 26,2 millions d'euros pour le premier semestre, contre 24,7 millions d'euros pour la même période de l'année précédente.

L'Ebitda est à l'équilibre et l'Ebitda ajusté est de 500 000 euros, tandis que la perte d'exploitation de 700 000 euros se compare à un bénéfice d'exploitation de 3,0 millions d'euros l'année précédente.

La perte nette, quant à elle, s'élève à 1,6 million d'euros, contre un bénéfice net de 2,2 millions d'euros au premier semestre 2022.

Au 30 juin, la position financière nette du groupe était négative de 3,7 millions d'euros, contre 1,9 million d'euros au 31 décembre 2022. La PFN reflète l'acquisition du groupe We r-eticsoul Srl et l'augmentation de la participation indirecte dans la maison de champagne Frerejean Fréres ainsi que l'acquisition de toutes les actions de la société Right Beer Srl.

Les actions de la Compagnia dei Caraibi ont augmenté de 3,5 % à 3,30 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.