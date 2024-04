(Alliance News) - Compagnia dei Caraibi Spa a déclaré que les revenus pour les trois premiers mois ont augmenté de 4,2% en glissement annuel pour atteindre 11,7 millions d'euros, contre 11,2 millions d'euros au cours de la même période l'année dernière.

À périmètre constant, les recettes se sont élevées à 11,4 millions d'euros, soit une hausse de 1,9 % par rapport à la même période de l'année précédente (31 mars 2023).

À la fin du mois de mars de cette année, la position financière nette était négative et s'élevait à 11,1 millions d'euros.

Edelberto Baracco, PDG de la Compagnia dei Caraibi, a déclaré : " Le premier trimestre se caractérise par un environnement macroéconomique incontestablement difficile, dans lequel les consommateurs accordent de plus en plus d'attention au moment de la consommation et à la qualité des produits. Ce signal confirme la valeur de notre portefeuille et son positionnement correct dans le contexte du marché : grâce aussi à l'entrée de nouvelles marques, notre sélection est en mesure de construire un dialogue avec le marché pour proposer de nouvelles tendances de consommation sur les différents canaux".

"Du point de vue des chiffres, ces trois premiers mois sont certainement influencés par une base de comparaison particulièrement positive

particulièrement positive sur l'année précédente - chiffre d'affaires du T1 2023 en hausse de 18% par rapport à la même période en 2022 - compte tenu d'une dynamique qui a vu une concentration particulière des achats sur le canal B2B au T1 2022. Nous restons confiants sur la tendance des ventes pour l'année en cours, également grâce à l'approche de la saisonnalité estivale, qui représente un moment important pour notre segment."

L'action de la Compagnia dei Caraibi se négocie à 0,64 euro par action.

