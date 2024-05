Compagnia Dei Caraibi SpA est une société italienne dont l'activité principale est la vente en gros de boissons alcoolisées. La société distribue et promeut un certain nombre de marques de spiritueux et de vins provenant de différentes régions. Elle fournit des plateformes numériques pour les services de gestion, y compris la tarification des produits, et le suivi du processus de vente des produits aux clients. Elle opère à l'échelle mondiale.

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire