Compagnia Immobiliare Azionaria SpA (CIA) est une société basée en Italie, active dans le secteur de l'immobilier. La société exerce des activités immobilières, notamment la location, la vente de propriétés, la gestion en temps partagé, la prestation de services de gestion des installations, l'entretien courant, l'ajustement des structures et les services auxiliaires aux installations, ainsi que des activités d'investissement, principalement dans l'agriculture et les vacances à la ferme. Ses activités sont divisées en quatre domaines d'activité. Le domaine Services et Facility Management se concentre sur l'entretien, le nettoyage, la supervision et autres activités de gestion des propriétés. Le secteur de la production de vin est représenté par Feudi del Pisciotto Sarl et Azienda Agricola Feudi del Pisciotto Sarl.

Secteur Services immobiliers