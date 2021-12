Compagnie d'Entreprises CFE : DEME Offshore décroche un important contrat de câbles d'interconnexion pour le parc éolien Dogger Bank C au Royaume-Uni

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DEME Offshore décroche un important contrat de câbles d'interconnexion pour le parc éolien Dogger Bank C au Royaume-Uni

250 km de câbles d'interconnexion seront installés dans le plus grand parc éolien du monde

Anvers, BE - 16 décembre 2021 - DEME Offshore, filiale du groupe DEME, a annoncé qu'elle avait remporté un important (1) contrat EPCI pour les câbles d'interconnexion du parc éolien Dogger Bank C au Royaume-Uni. Dogger Bank C est la troisième phase du Dogger Bank, un parc éolien d'une puissance de 3,6 GW, qui est actuellement le plus grand parc éolien offshore en développement au monde. L'annonce d'aujourd'hui fait suite à l'attribution anticipée du contrat de câbles d'interconnexion sur le Dogger Bank A et B au début de 2021.

Le champ d'action de ce nouvel accord EPCI comprend l'ingénierie, l'approvisionnement, la construction et l'installation des câbles sous-marins pour la phase de 1,2 GW du parc éolien. DEME Offshore fournira, installera et protégera environ 250 km de câbles d'interconnexion de 66 kV et tous les accessoires associés.

Le parc éolien Dogger Bank est situé à plus de 130 km de la côte nord-estde l'Angleterre et est actuellement livré par les partenaires de coentreprise SSE Renewables, Equinor et Eni. Le parc éolien est développé en trois phases de 1,2 GW : A, B et C. Une fois achevé, le Dogger Bank sera le plus grand parc éolien offshore au monde et produira de l'énergie pour alimenter jusqu'à 6 millions de foyers chaque année. La production de câbles pour le Dogger Bank C devrait débuter en 2023. Les câbles seront installés en 2025 et DEME déploiera à nouveau son navire d'installation de câbles DP3, le « Living Stone ». Living Stone est équipé d'un système à double ligne conçu en interne, constitué de deux voies de câbles : une permettant de poser des câbles et une autre pour la préparation simultanée du câble suivant, avec un système de protection des câbles (CPS) installé sur l'autre voie. Comme cela a été démontré précédemment, le dispositif réduit considérablement le temps nécessaire à la préparation des câbles, minimise les manipulations, augmente l'opérabilité du navire et enfin, améliore le rythme de production.

Bart De Poorter, directeur général de DEME Offshore commente : « Après avoir obtenu le contrat de câbles d'interconnexion pour le Dogger Bank A et B plus tôt cette année, nous sommes fiers de confirmer également le contrat de câbles d'interconnexion pour le parc éolien Dogger Bank C. « Ce contrat démontre non seulement les capacités inégalées de pose de câbles de notre équipe DEME Offshore, mais il témoigne aussi de la réputation exceptionnelle de notre navire d'installation de câbles DP3 'Living Stone' ».

Simon Bailey, directeur commercial du parc éolien Dogger Bank déclare :

Nous sommes ravis d'attribuer à DEME Offshore le contrat pour la fourniture, l'installation et la protection des câbles d'interconnexion du parc éolien Dogger Bank C, étendant ainsi notre relation existante avec DEME pour les phases A et B à la troisième phase de ce projet. Cela garantira la poursuite des synergies entre les activités de construction du parc éolien offshore, y compris le déploiement du

Internal use only.