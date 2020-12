Compagnie D'Entreprises CFE S A : CFE Contracting démarre le chantier ZIN et accélère la percée de la construction circulaire

INFORMATION

CFE Contracting démarre le chantier ZIN et accélère la percée de la construction circulaire

CFE Contracting a démarré les travaux de fondation de ZIN, un projet multifonctionnel dans le quartier Nord à Bruxelles. La redéveloppement des tours WTC 1 et 2, pour le compte de Befimmo, sera une aventure innovante et durable. L'approche circulaire est principale. Avec ce projet, c'est l'avenir de la construction durable qui prend un coup d'accélérateur.

ZIN vise le redéveloppement du site des tours WTC 1 et 2 à Bruxelles. Un projet multifonctionnel qui s'étend sur 110.000 m², dont 73.000 m² de bureaux, 14.000 m² de logements et 16.000 m² pour des hôtels, espaces de loisirs et commerces. Les autorités flamandes ont adjugé le projet pour la construction et la mise à disposition des bureaux à Befimmo, qui a ensuite confié la construction à CFE Contracting.

Hormis la démolition, CFE Contracting assurera l'exécution de tous les lots en interne : Van Laere et BPC se chargeront de la construction, VMA des multitechniques. Les trois filiales mettront leurs spécialisations au service de ce bâtiment multifonctionnel, notamment en termes de géothermie, de travaux de façade et de Building Management Systems. Après une phase préparatoire passionnante, une première étape sera franchie avec le démarrage des fondations.

Vers une économie circulaire

Dès le début de la mission, le souhait de Befimmo était clair : ZIN doit être un bâtiment circulaire. Cette approche circulaire commence par la préservation de 65% des tours WTC existantes, ce qui réduit considérablement la quantité de déchets lors du démantèlement et de l'utilisation de nouveaux matériaux pour la construction. C'est le premier projet en Belgique qui applique les principes de circularité à cette échelle. Concrètement, 95% au total seront conservés, réutilisés ou recyclés, et 95% des nouveaux matériaux des bureaux devront être certifiés C2C.

ZIN sera donc un catalyseur de l'économie circulaire dans le secteur de la construction. « La législation sur le C2C n'est pas encore largement connue dans le secteur », déclare le CEO Raymund Trost. « Nous opérons donc, ensemble avec Befimmo, dans un rôle de pionnier : nos collaborateurs doivent convaincre des entre- preneurs et fournisseurs à franchir le pas, pour qu'ils adaptent leur production et leur manière de travailler. »

Cela ne surprendra personne que le gros-œuvre occupe une part importante de ce processus. « Si nous rendons le béton circulaire, nous couvrirons déjà un grand nombre de l'objectif visé », ajoute Raymund Trost. « Et nous y parviendrons : notre fournisseur de béton a obtenu entre-temps un certificat C2C. Par ailleurs, nous faisons aussi appel à un spécialiste cradle to cradle pour nous approprier cette nouvelle expertise. »

Rendre les méthodes de construction plus durables

Une stratégie durable, c'est beau sur papier, mais elle n'a de valeur que si elle se traduit par des réalisations concrètes. Avec ZIN, CFE Contracting honore ses ambitions durables. « L'immobilier et les secteurs de la construction sont actuellement responsables de 38% des émissions de CO2 globales », poursuit Raymund Trost. « Nous sommes conscients de cette responsabilité. Grâce au recyclage ou à l'approche circulaire, nous pouvons rendre nos méthodes de construction encore plus durables et efficaces. En ce sens, ZIN sera un projet de référence, tant pour les entreprises de notre groupe que pour l'ensemble du secteur. »

Le mois dernier, CFE Contracting avait déjà renforcé ses ambitions durables en adhérant à la Belgian Alliance for Climate Action. Une initiative de The Shift et WWF-Belgique qui encourage les organisations à formuler et atteindre des objectifs climatiques ambitieux. La semaine dernière, le projet Tivoli GreenCity s'est vu octroyer le score le plus élevé de l'histoire du certificat BREEAM Outstanding à l'échelle d'un quartier. BPC a collaboré à la réalisation de ce quartier durable, qui a appliqué les principes de circularité dans des pratiques innovantes comme le démantèlement et la réutilisation de matériaux sur place. Récemment, MBG a aussi livré le projet Gare Maritime, situé sur le site de Tour & Taxis à Bruxelles, le plus grand projet de construction en bois en Europe.

Le monde de demain

La création de Wood Shapers en début d'année illustre également que CFE croit dans les nouvelles manières de construire et entend réduire son empreinte carbone. Wood Shapers est une nouvelle filiale spécialisée dans la construction bois/hybride pour des projets de grande taille en collaboration avec BPI, la filiale de promotion immobilière du groupe CFE. Bref, la liste d'engagements durables et de projets innovants ne cesse de grandir au sein du groupe CFE.

'Together shaping tomorrow's world', le slogan de CFE, n'a jamais été aussi pertinent. Et Isabelle De Bruyne, Sustainability Officer, d'ajouter : « ZIN s'inscrit parfaitement dans la stratégie durable de CFE Contracting: circularité des matériaux, innovation, flexibilité des espaces mais surtout partenariats durables entre les différents acteurs du projet pour construire ensemble le monde de demain. »

3X CFE Contracting et ZIN

• CFE Contracting (Van Laere, BPC et VMA) démarre la construction du projet multifonctionnel ZIN pour le compte des autorités flamandes et de Befimmo.

• ZIN sera le plus grand bâtiment circulaire de Belgique, avec des exigences claires en termes de certification cradle to cradle (C2C).

• La réalisation de ce projet particulier cadre dans la vision à long terme de CFE Contracting en matière de du- rabilité. Ce projet va accélérer la percée de l'économie circulaire et contribuera à envoyer une image positive de l'immobilier et des secteurs de la construction.

A propos de CFE Contracting

CFE Contracting est un des trois pôles du groupe industriel belge CFE qui englobe les activités de construction, de multitechnique et de rail en Belgique, Luxembourg et Pologne. Les spécialisations au sein de cette activité vont de la construction et/ou la rénovation de bâtiments publics, résidentiels ou industriels, aux installations électrotechniques, à l'automatisation de production et de processus industriels, au HVAC et aux travaux d'électrification pour les réseaux à haute tension et les réseaux ferroviaires.

