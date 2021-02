Compagnie D'Entreprises CFE S A : DEME Offshore a remporté le contrat de transport et d'installation des sous-stations offshore Hollandse Kust (noord) et (west Alpha)

date pages

18 février 2021 2

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DEME Offshore a remporté le contrat de transport et d'installation des sous- stations offshore Hollandse Kust (noord) et (west Alpha)

DEME Offshore a remporté un contrat pour le transport et l'installation des jackets et topsides pour deux sous-stations offshore Hollandse Kust. DEME Offshore fournira et installera également une protection anti-affouillement pour les deux sous-stations, qui seront installées dans les parcs éoliens de Hollandse Kust (noord) et (west Alpha).

Le contrat (1) a été attribué par la joint-venture ENGIE Solutions-Iemants (filiale de Smulders) qui est chargée de l'ingénierie, de l'approvisionnement, de la construction et de l'installation offshore des deux sous-stations.

L'installation de la protection anti-affouillement et du jacket pour Hollandse Kust (noord) est prévue pour le second semestre 2021, tandis que le topside pour Hollandse Kust (noord) et le jacket pour Hollandse Kust (west Alpha) seront installés durant l'été 2022. Le topside pour Hollandse Kust (west Alpha) sera installé en 2023.

Les sous-stations offshore seront situées en mer du Nord néerlandaise. 40% des besoins en électricité des Pays-Bas proviendront de parcs éoliens offshore d'ici 2030. TenneT réalisera les raccordements au réseau pour ces parcs éoliens.

Bas Nekeman, Business Unit Director chez DEME Offshore, commente : « Nous sommes très heureux de la confiance que porte l'un des leaders les plus expérimentés dans la construction de sous-stations offshore envers DEME Offshore. La combinaison du vaste savoir-faire d'ENGIE Solutions-Iemants et de notre expertise en solutions sur mesure pour l'industrie éolienne offshore s'est avérée fructueuse au cours des dernières années lorsque nous avons travaillé en étroite collaboration afin de réaliser des projets ambitieux tels que les parcs éoliens offshore SeaMade et Moray East. »

(1) Pour DEME, un « contrat », désigne un contrat d'une valeur inférieure à < 50 millions d'euros.

À propos de DEME

DEME est leader mondial dans les domaines très spécialisés des travaux de dragage, des solutions pour l'industrie de l'énergie offshore et des travaux inframarins et environnementaux. L'entreprise dispose de plus de 140 ans d'expérience et est un leader en innovation.

La vision de DEME est axée sur le travail à un avenir durable en proposant des solutions aux défis mondiaux : l'augmentation du niveau de la mer, la croissance démographique, la réduction des émissions de CO2, la pollution des fleuves et des sols et la rareté des matières premières naturelles.

DEME peut compter sur 5200 professionnels hautement qualifiés et une flotte moderne de plus de 100 navires. www.deme-group.com

Contact :

Vicky Cosemans, Head of Communications cosemans.vicky@deme-group.com

T: +32 3 250 59 22

Projet Hollandse Kust (noord) (west Alpha)

Les plateformes offshore Hollandse Kust (noord) et Hollandse Kust (west Alpha) seront situées en mer du Nord le long des côtes néerlandaises et seront opérationnelles respectivement en 2023 et en 2024. En 2030, 40 % de la demande en électricité des Pays-Bas sera alimentée par l'électricité des parcs éoliens offshore. TenneT réalise les raccordements au réseau pour ces parcs éoliens. Ces plateformes de 700 MW seront les cinquième et sixième projets de raccordement au réseau à grande échelle pour l'énergie éolienne offshore aux Pays-Bas, construites et exploitées par TenneT. Les premiers raccordements à haute tension pour les parcs éoliens près de Borssele sont désormais opérationnels, et des raccordements pour le parc Hollandse Kust (zuid) suivront en 2022. TenneT réalisera environ 9,6 GW de raccordements haute tension en mer du Nord néerlandaise d'ici 2030. Pour plus d'informations sur le programme Net Op Zee, dont font partie ces raccordements : https://www.netopzee.eu