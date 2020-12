Compagnie D'Entreprises CFE S A : DEME Offshore achève l'installation des structures de fondation du parc éolien de Moray East

date 29 décembre 2020

DEME Offshore achève l'installation des structures de fondation du parc éolien de Moray East

Un jalon important a été atteint : les dernières fondations de type jacket du parc éolien offshore Moray East de 950 MW en Écosse ont été installées en toute sécurité.

En décembre 2018, DEME Offshore s'est vu attribuer l'entièreté du contrat EPCI d'installation de fondations pour 100 éoliennes ainsi que pour trois plateformes de sous-station offshore. Afin d'assurer un flux de production rapide, DEME Offshore a confié à Lamprell la fabrication de 45 jackets d'éoliennes et de trois jackets de sous-station offshore. Les 55 autres fondations de type jacket ont été attribuées à Smulders, qui les a construites dans des installations en Belgique et à Newcastle.

Malgré les nombreux défis engendrés par la pandémie de coronavirus et l'incident à bord du navire

Orion » juste avant la livraison à DEME et le début de la construction offshore, DEME Offshore a installé avec succès la dernière fondation jacket le 26 décembre 2020.

Bart De Poorter, General Manager DEME Offshore, a commenté : « Malgré les défis sans précédent auxquels nous avons été confrontés sur ce projet, nous sommes extrêmement fiers de la manière dont nos équipes ont traversé les moments difficiles. Cela n'a été possible que grâce à une planification très précise, une préparation minutieuse, une excellente coopération avec nos sous-traitantset une collaboration étroite avec nos clients et partenaires.

Grâce aux innombrables mesures d'atténuation et d'accélération prises par nos équipes et notre chaîne d'approvisionnement mondiale, nous avons pu travailler malgré quelques défis, notamment la pandémie de coronavirus, les fermetures de frontières et les événements météorologiques défavorables sur plusieurs sites de travail. DEME Offshore a démontré à ses clients et à l'industrie éolienne offshore son engagement et sa capacité à terminer un travail dans les temps, même dans de telles circonstances.

Sur le plan technique, nous avons proposé des solutions uniques, comme une fondation combinée WTG et OSP, un pré-empilage précis et rapide, un système de fondation sur pieux pour le jointoiement et des outils spéciaux de levage et de positionnement. Dans tous ses aspects techniques, c'était l'un des projets les plus high-tech du monde de l'éolien offshore. Pour mener à bien ce projet, DEME Offshore a ajouté un autre projet remarquable à sa longue liste de références.

Tout au long du projet, la chaîne d'approvisionnement écossaise et anglaise et leurs experts hautement qualifiés ont joué un rôle majeur, contribuant de manière significative à la réalisation réussie en toute sécurité du projet. »