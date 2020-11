Compagnie D'Entreprises CFE S A : DEME se voit attribuer le prestigieux contrat du port d'Abu Qir en Egypte – le plus grand contrat de dragage et de remblai hydraulique de toute son histoire

Pour ce projet, DEME déploiera la drague stationnaire à désagrégateur (DSD) 'Spartacus', la drague la plus puissante du monde dans sa catégorie. Ce navire, qui changera la donne dans l'industrie, rejoindra la flotte de DEME en 2021. Avec une puissance installée totale de44.180 kW, cette DSD est unique et sans égal en termes de productivité, de puissance de pompage et de capacité de coupe dans les matériaux durs. En plus de la 'Spartacus', DEME mettra en œuvre une large gamme de dragues aspiratrices en marche de différentes tailles.

Ce vaste projet comprend la création par remblai hydraulique d'une plateforme de 1.000 hectares gagnée sur la mer, l'approfondissement à 23 m du chenal d'accès au port et la création d'un cercle d'évitage d'une profondeur de 22 m. Cela nécessitera le dragage d'un énorme volume de plus de 150 millions de m³.

DEME se voit attribuer le prestigieux contrat du port d'Abu Qir en Egypte - le plus grand contrat de dragage et de remblai hydraulique de toute son histoire

Les capacités techniques et la puissance sans pareil de la 'Spartacus', combinées à la flotte polyvalente de DEME dotée de la technologie la plus récente, ont été des facteurs clés pour l'obtention de cet important contrat. De plus, DEME s'est forgée une excellente réputation en Egypte, grâce à sa forte présence locale et à ses solides antécédents, dont le chantier emblématique de l'élargissement et approfondissement du Canal de Suez en 2015.

Les capacités d'ingénierie de DEME ont également joué un rôle crucial en permettant de développer l'approche la plus économique pour l'exécution du projet. La solution élaborée par DEME prend en compte la gestion des nombreux interfaces de ce projet complexe et multifacettes.

Luc Vandenbulcke, CEO du Groupe, insiste particulièrement sur le point suivant: "Nous sommes particulièrement fiers d'avoir ainsi obtenu notre plus grand contrat de dragage et de remblai hydraulique à ce jour , et d'apporter notre soutien à République Arabe d'Egypte dans ses ambitions de développer un projet de classe mondiale. Ce contrat met en exergue nos capacités techniques et notre expertise en ingénierie; sans aucun doute, la puissante 'Spartacus' nous a permis de faire la différence et de gagner un contrat aussi spécial. Dès à présent, nous nous réjouissons de travailler avec notre Client et notre partenaire au sein du Consortium en vue de délivrer cet ouvrage exceptionnel".

Pour DEME, un « grand » contrat désigne un contrat d'une valeur supérieure à 300 millions d'euros.

• Un « grand » contrat désigne un contrat d'une valeur supérieure à 300 millions d'euros.

