Compagnie D'Entreprises CFE S A : Début de la construction du projet Femern, le plus long tunnel immergé au monde, qui reliera le Danemark à l'Allemagne

date 2 février 2021 pages 2

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Début de la construction du projet Femern, le plus long tunnel immergé au monde, qui reliera le Danemark à l'Allemagne

Le 1er janvier 2021, la joint-venture Femern Link Contractors a débuté les travaux du plus long tunnel immergé au monde. Haut de 9 mètres et large de 43 mètres, le tunnel routier et ferroviaire de 18 km de long reliant l'Allemagne au Danemark favorisera le commerce et le tourisme en Europe du Nord.

Côté danois, les travaux ont commencé avec la construction de l'usine qui fabriquera les éléments du tunnel préfabriqués en béton de 200 mètres qui seront immergés pour former le lien fixe entre la région danoise de Lolland-Falster et le Land Schleswig-Holstein en Allemagne. Le projet comptera 2000 collaborateurs à son pic d'activité. Cette nouvelle infrastructure, l'un des projets en cours les plus ambitieux d'Europe, diminuera le temps de trajet entre les côtes allemandes et danoises à seulement 7 minutes en train et 10 minutes en voiture. Il faut actuellement compter une heure en ferry ou faire un détour de 160 km en voiture pour ce même trajet. La livraison est prévue mi-2029.

Eric Tancré, Managing Director Infra et Dredging DEME : « Avec les activités infra-marinesde CFE solidement intégrées au sein de notre sphère d'activités infra, ce projet d'infrastructure à grande échelle est une excellente occasion de déployer conjointement notre expertise en dragage et en travaux infra-marins,en exploitant de manière optimale les synergies de capacités au sein du groupe DEME. Avec des partenaires solides dans la joint-venture,nous visons une exécution réussie et sûre du plus long tunnel immergé au monde. »

Hakim Naceur, Directeur de projet, Contrat Tunnel Nord et Tunnel Sud : « Nous sommes impatients de vivre ce moment et sommes très heureux que ce magnifique projet puisse être réalisé. Une fois le projet terminé, il s'agira d'un énorme exploit - un exploit qui ne peut se faire sans l'aide, l'engagement et la coopération du propriétaire Femern A/S et de nos partenaires, sous-traitantset fournisseurs et de toutes les parties prenantes allemandes et danoises ».

Christian Lundhus, directeur de projet, contrat tunnel, portail et rampes : « Notre équipe qui grandit de jour en jour est enthousiaste à l'idée de participer à ce projet et est déjà très occupée. À ce jour, nous nous concentrons beaucoup sur la conception. Nous préparons le site de Rødby pour nos bureaux, notre village et surtout l'immense usine qui doit servir à la construction des éléments du tunnel ».

La joint-venture comprend VINCI Construction Grands Projets (société leader des deux contrats portant sur la construction du tunnel immergé et de l'usine d'éléments préfabriqués du tunnel), Per Aarsleff Holding A/S (société leader du troisième contrat portant sur les rampes d'accès au tunnel), Soletanche Bachy International (filiale de VINCI Construction), CFE, Dredging International NV, Wayss & Freytag Ingenieurbau, Max Bögl Stiftung & Co, BAM Infra et BAM International. Consultant : COWI.