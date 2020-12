Compagnie D'Entreprises CFE S A : Lancement du projet HYPORT® Duqm Green Hydrogen

Sur le projet, Son Excellence Dr. Ali bin Masoud Al Sunaidi, Président du Conseil d'administration d'OPAZ, s'est exprimé : « Le lancement de cette coopération entre DEME et OQ est très important, non seulement pour le projet, mais aussi pour la cause qui nous importe le plus, à savoir faire de Duqm une

L'Autorité publique des Zones économiques spéciales et des Zones franches (OPAZ) étend son soutien total pour faciliter la mise en œuvre du projet dans la Zone Economique Spéciale à Duqm. Un site a été réservé avec OPAZ pour permettre l'installation d'un parc solaire et éolien sur un site idéalement situé le long de la côte venteuse omanaise et de la mer d'Oman. En outre, OPAZ collabore avec toutes les entités gouvernementales pour permettre une utilisation intelligente de l'infrastructure qui est mise en place dans la Zone économique spéciale de Duqm. Cela comprend l'accès aux lignes électriques haute tension, l'accès à l'arrivée d'eau de mer pour la production d'eau déminéralisée et l'accès au port de Duqm pour l'exportation d'hydrogène vert et de ses dérivés.

Le site contribuera de manière significative à la décarbonisation du secteur régional en Oman, ainsi qu'à la fourniture d'hydrogène vert et/ou de dérivés (tels que l'ammoniac vert) à des clients internationaux en Europe. La capacité envisagée de l'électrolyseur pour une première phase est estimée entre 250 et 500 MW. Suite à cette première phase, une montée en gamme de l'installation est également prévue. L'avantage de l'implantation géographique dans la Zone économique spéciale à Duqm est la disponibilité d'énergies renouvelables compétitives (solaire et éolienne), ainsi que de grands sites accessibles.

la réalisation des objectifs d'énergie renouvelable de la Vision 2040 d'Oman. La Zone économique spéciale de Duqm offre un emplacement stratégique et compétitif pour développer une production d'hydrogène vert à grande échelle, compte tenu de sa position centrale pour le commerce mondial, de ses ressources éoliennes et solaires favorables, des grandes installations portuaires existantes et de sa proximité avec une zone industrielle en plein essor.

DEME Concessions (DEME) et OQ Alternative Energy (OQ) sont fiers d'annoncer le lancement d'un projet commun visant à développer une usine d'hydrogène vert, leader mondial dans la Zone économique spéciale de Duqm, en Oman, en coopération avec l'autorité publique des zones économiques spéciales et des zones franches (OPAZ).

plaque tournante dans la chaîne de valeur de l'hydrogène. Cette étape complète également la décision récemment annoncée par l'Autorité publique des Zones économiques spéciales et des Zones franches de consacrer 150 km² de terrain à des projets d'énergie verte dans la Zone économique spéciale de Duqm, conformément à la Vision 2040 d'Oman ».

Salim Al Huthaili, CEO Alternative Energy chez OQ : « Oman est dotée de ressources solaires et éoliennes et son potentiel en matière d'énergie renouvelable est parmi les meilleurs au monde. OQ cherche toujours à maximiser les ressources dont nous disposons, et notre utilisation de ces ressources renouvelables ne fait que commencer. L'étude de préfaisabilité a démontré le potentiel d'un projet d'hydrogène vert à Duqm en utilisant des ressources solaires et éoliennes. Cela a permis à OQ d'entrer conjointement avec DEME dans la phase d'ingénierie et de conception du projet ».

Alain Bernard, président exécutif de DEME Concessions SA et vice-président de Port of Duqm Company : « Nous sommes ravis de nous engager avec OQ Alternative Energy dans la prochaine étape de l'ambitieux projet HYPORT® Duqm Green Hydrogen. C'est une étape majeure dans notre collaboration avec les autorités omanaises ainsi qu'en tant que partenaire avec le port d'Anvers dans le développement du port de Duqm et des activités industrielles et maritimes associées ».

À propos de DEME

DEME est un leader mondial spécialisé dans le dragage, les solutions pour l'industrie de l'énergie offshore, les travaux infra et environnementaux. La société, qui bénéficie d'un savoir-faire et d'une expérience de plus de 140 ans, est un leader en matière d'innovation.

travers sa vision, DEME souhaite développer un futur durable en apportant des solutions à des défis d'ordre mondial : l'élévation du niveau de la mer, la croissance démographique, la réduction des émissions de CO 2 , la pollution des eaux et des sols, ainsi que l'épuisement des ressources naturelles.

DEME peut s'appuyer sur ses 5200 professionnels hautement qualifiés et une flotte moderne de plus de 100 navires. En 2019, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 2,62 milliards d'euros. www.deme- group.com

Contact :

Vicky Cosemans, Head of Communications cosemans.vicky@deme-group.com

Tél. : +32 3 250 59 22