Compagnie D'Entreprises CFE S A : Le coup d'envoi est donné à la pose de la quille du Green Jade, annonçant un bel avenir pour l'industrie éolienne offshore de Taïwan

date 30 septembre 2020 pages 3

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le coup d'envoi est donné à la pose de la quille du Green Jade, annonçant un bel avenir pour l'industrie éolienne offshore de Taïwan

Révolutionnaire, ce navire flottant de pose gros porteur DP3 est le premier à être construit à Taïwan .

Signal fort indiquant sa confiance dans le secteur de l'éolien offshore, CSBC-DEME Wind Engineering (CDWE) a organisé une cérémonie de pose de la quille aujourd'hui à Taïwan, à l'occasion du lancement des travaux de construction de « Green Jade », son navire de pose pionnier.

Représentants des projets de parcs éoliens offshore Hai Long et Zhong Neng, de l'American Bureau of Shipping et de la CR Classification Society ont été ravis d'assister à ce moment important de l'histoire maritime et industrielle de Taïwan, et de se trouver aux côtés de CDWE et CSBC, qui construiront ce navire unique, pour cette célébration. « Green Jade » est le premier navire de pose gros porteur DP3 flottant à être construit à Taïwan et il naviguera sous pavillon taïwanais.

Construit au CSBC à Kaohsiung, « Green Jade » présentera une combinaison exceptionnelle de capacité de transport et de capacité de charge élevées, auxquelles s'ajoutent des hauteurs de levage impressionnantes et des technologies vertes. Le navire a une grue d'une capacité de levage de 4000 tonnes et une capacité DP3, ce qui permettra à CDWE et à ses clients de transporter une multitude de turbines de plusieurs mégawatts, de jackets et de composants de nouvelle génération en une seule expédition, ce qui le rend extrêmement rentable.

Des fondations méga monopiles et jackets en un seul trajet

Long de 216,5 mètres, « Green Jade » dispose d'un pont spacieux et dégagé, et peut accueillir aisément un équipage de 160 personnes maximum. Il sera en mesure de poser ces fondations méga monopiles et jackets à des profondeurs plus importantes, et sa technologie DP3 permet au navire de continuer de fonctionner dans les conditions les plus difficiles.