Compagnie D'Entreprises CFE S A : Parkwind choisit DEME Offshore pour le contrat EPCI des fondations d'Arcadis Ost I

Parkwind choisit DEME Offshore pour le contrat EPCI des fondations d'Arcadis Ost I

DEME Offshore décroche un contrat EPCI (ingénierie, approvisionnement, construction et installation) substantiel pour les fondations du parc éolien offshore Arcadis Ost 1 de Parkwind. Les monopieux XXL de nouvelle génération, pesant chacun près de 2000 tonnes, seront les plus grands d'Europe.

Le parc éolien offshore Arcadis Ost 1, développé par le spécialiste belge Parkwind, dispose d'une capacité de 257 MW. Celui-ci sera situé dans la mer Baltique au nord-est de l'île de Rügen, au large de la côte du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, en Allemagne.

Les 28 fondations monopieux XXL seront construites par l'allemand Steelwind et pèseront près de 2000 tonnes chacune, pour 100 mètres de long. L'une d'entre-elles servira de support à la sous-station offshore. Les monopieux ne seront pas équipés de pièces de transition traditionnelles mais seront directement connectés aux tours d'éoliennes.

DEME Offshore déploiera l'« Orion », le navire d'installation offshore DP3, pour mener à bien ce projet. L'« Orion », qui fait figure de pionnier pour ses capacités d'installation de méga monopieux, sera équipé d'un système de préhension à compensation de mouvement, conçu sur mesure, lui permettant de gérer les énormes fondations pouvant peser jusqu'à 2500 tonnes.

Bas Nekeman, directeur d'unité commerciale DEME Offshore, commente : « En nous attribuant ce projet innovant, Parkwind prouve toute sa confiance envers l'"Orion", le navire d'installation offshore DP3 révolutionnaire. DEME Offshore est fière d'être la première entreprise à installer ces monopieux XXL, alors que l'industrie éolienne offshore se tourne vers l'avenir. Grâce à l'"Orion", nous sommes en parfaite position pour offrir des solutions d'installation dédiées aux plus grandes fondations et éoliennes. C'est ce qui nous permettra de mener à bien les projets à grande échelle comme celui du parc éolien Arcadis Ost 1, afin de fournir de l'énergie à moindre coût. »

Clement Helbig de Balzac, chef de projet Arcadis Ost I, déclare : « Ce contrat EPCI conclu avec DEME Offshore représente une étape cruciale dans la réalisation du parc Arcadis Ost I, un projet qui repousse les limites de l'industrie éolienne offshore, notamment en matière de technologie de fondation. Par conséquent, nous devions absolument recourir aux services d'un prestataire EPCI solide et expérimenté, à l'image de DEME Offshore, capable de déployer des navires et des technologies ultramodernes. »

La production des fondations monopieux débutera en 2021, tandis que la campagne d'installation est prévue à l'été 2022. Arcadis Ost 1 devrait être pleinement opérationnel en 2023.

Un contrat « substantiel » représente une valeur de 150 à 300 millions EUR.

