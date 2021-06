Compagnie D'Entreprises CFE : Ministre fédérale belge de l'Énergie Tinne Van der Straeten baptise « Groenewind », le navire qui marque une nouvelle ère dans la maintenance des éoliennes offshore

Internal use only.

Les considérations environnementales étant de la plus haute importance, ce SOV dispose d'un système de récupération de la chaleur résiduelle et d'une notation Clean Design.

Leader mondial dans le domaine de l'énergie éolienne offshore

Bart De Poorter, directeur général de DEME Offshore Renewables,en témoigne : « DEME est ravie que la ministre Van der Straeten soit la marraine de « Groenewind » et qu'elle puisse se joindre à nous aujourd'hui pour célébrer cette étape importante pour le secteur. DEME Offshore a installé près de 2500 éoliennes et a contribué à la construction de plus de 70 parcs éoliens offshore, ce qui fait de nous le premier constructeur mondial. Nous continuons à être pionniers dans tous les aspects de l'éolien offshore, mais cette fois du côté de la maintenance, avec nos partenaires SGRE et Otary, qui partagent nos ambitions pour un avenir neutre en carbone. »

Mathias Verkest, CEO Otary : « Moins de six mois après avoir terminé les activités de construction de notre parc éolien offshore SeaMade, je suis heureux de participer au baptême de ce tout nouveau navire « Groenewind ». La mer du Nord belge, qui est proclamée comme étant notre « 11e province », possède désormais une capacité totale de production d'électricité offshore de 2,262 MW couvrant la distribution d'énergie verte et propre à 2,2 millions de foyers belges dans nos 10 provinces « onshore ». Cela fait de la Belgique l'un des plus grands producteurs d'énergie éolienne offshore en Europe. »

Otary, qui exploite à la fois le parc éolien offshore Rentel, opérationnel depuis mars 2019, et le parc éolien offshore SeaMade (le plus grand parc éolien de la mer du Nord belge), compte désormais 100 éoliennes offshore dans son portefeuille, soit une puissance installée de 800 MW. Ces centrales fournissent de l'électricité verte à 800.000 foyers.

Nouvelles technologies

Le secteur se développe très rapidement. Les parcs éoliens sont construits plus rapidement, ils sont plus grands, plus fonctionnels et moins chers, positionnés plus loin des côtes et dans des eaux plus profondes, et bien sûr cela nécessite non seulement une technologie spécifique pour la phase de construction, mais également pendant la phase opérationnelle permettant le maintien du parc éolien de manière plus efficace, qualitative, sûre et écologique.

Le nouveau navire « Groenewind », premier navire DP2 à deux coques au monde, coche toutes ces cases. Bien qu'il soit compact, ce navire intègre un grand nombre de nouvelles technologies, qui assurent un faible impact des vagues à l'approche des éoliennes tout en réduisant considérablement la consommation de carburant, ce qui est gagnant pour l'environnement et la rentabilité à long terme . »

Offrir le meilleur service

René Wigmans, Head of Offshore Service Logistics SGRE : « En collaboration avec DEME, Siemens Gamesa est le partenaire de solutions de service à guichet unique d'Otary. Nous sommes impatients de tirer parti de ce nouveau navire pour offrir le meilleur service de sa catégorie à leurs parcs éoliens et de faire en sorte que l'innovation soit au rendez-vous avec cette nouvelle conception de navire, confirmant ainsi notre rôle de pionniers dans le secteur des services offshore. Nous sommes heureux que

Groenewind » ait été baptisé et qu'il entre bientôt dans notre flotte de services, et souhaitons qu'il navigue en toute sécurité pour les années à venir. À l'avenir, nous nous réjouissons de prolonger notre coopération avec DEME, également pour les opérations de levage lourd. »

À propos de DEME

DEME est leader mondial dans les domaines très spécialisés des travaux de dragage, des solutions pour

