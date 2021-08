Compagnie d'Entreprises CFE : DEME Offshore se prépare pour les turbines de nouvelle génération avec une mise à niveau majeure de la grue pour le « Sea Installer »

date 25 août 2021 pages 2

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DEME Offshore se prépare pour les turbines de nouvelle génération avec une mise à niveau majeure de la grue pour le « Sea Installer »

Capacité de grue augmentée à 1600 tonnes

Le navire d'installation auto-élévateur DP2 « Sea Installer » de DEME Offshore bénéficiera d'une mise

niveau majeure de la grue avec une capacité qui passera de 900 tonnes à 1600 tonnes. Construite par le principal fabricant de grues Huisman, cette nouvelle grue permettra au « Sea Installer » de faire face à la prochaine génération d'éoliennes offshore.

Le « Sea Installer » modernisé sera déployé pour la première fois dans le projet Vineyard Wind 1 de

800 MW, l'un des premiers parcs éoliens à grande échelle aux États-Unis. Vineyard Wind 1 comprendra 62 turbines offshore GE Haliade-X.Ces géants ont un rotor de 220 m, des pales de 107 m et seront d'une hauteur vertigineuse de 248 m.

Marro Vreys, Business Unit Director Wind Turbine Generators (WTG) chez DEME Offshore : « Une fois de plus, DEME prend les devants et soutient le développement de l'industrie éolienne offshore comme elle le fait depuis 20 ans. Nous sommes prêts à investir dans de nouvelles technologies pour nous assurer que notre flotte est prête pour l'avenir. Cela nous permet de maintenir notre position de leader dans l'industrie de l'installation WTG et d'aider le secteur de l'éolien offshore à passer à l'étape suivante, en déployant des turbines encore plus puissantes. »

Pour se préparer à l'avenir, DEME a lancé un programme d'investissement pluriannuel qui a permis à l'entreprise de disposer actuellement de la flotte la plus polyvalente et la plus high-tech du secteur. Afin de rester leader dans l'installation de turbines, DEME a également sécurisé une option pour moderniser la grue du navire d'installation jack-up "Sea Challenger".

En tant que pionnier de l'industrie, DEME Offshore possède une expérience inégalée dans l'installation de turbines offshore. Des turbines de tous types et de toutes tailles ont été installées dans 45 projets de parcs éoliens offshore différents en Europe et en Asie. Le « Sea installer » est actuellement déployé sur le parc éolien offshore Hornsea Two au Royaume-Uni. Vineyard Wind 1 sera le premier projet éolien offshore de la société aux États-Unis.

À propos de DEME

DEME est leader mondial dans les domaines très spécialisés des travaux de dragage, des solutions pour l'industrie de l'énergie offshore et des travaux inframarins et environnementaux. L'entreprise dispose de plus de 140 ans d'expérience et est un leader en innovation. La vision de DEME est axée sur le travail

Internal use only.