Compagnie d'Entreprises CFE : DEME, Qair et Aspiravi confirment leur participation au processus de location des zones éoliennes écossaises

Thistle Wind Partners (TWP), un consortium composé de DEME Concessions NV, Qair Marine SAS et Aspiravi International NV, a annoncé sa participation au processus de location des fonds marins ScotWind de Crown Estate Scotland. TWP réunira la solide expérience acquise par ses partenaires dans des développements éoliens offshore similaires et caractérisée par une exécution rapide, l'implication des parties prenantes et l'implication de

Motivé par la volonté de réaliser des concepts de projet sur mesure répondant aux ambitions de la Un engagement à long terme surThistlemarché écossaisPartners des énergies re ouvelables

transition énergétique écossaise, Wind a entrepris une évaluation approfondie des aspects environnementaux (ornithologie, poissons et mammifères marins, pêche commerciale) et techniques des sites de ScotWind (offshore et onshore). En outre, afin d'assurer un développement rapide et à risque réduit, le consortium a procédé à des analyses ciblées des options technologiques, à une évaluation approfondie de l'infrastructure actuelle et planifiée du réseau, et a élaboré un plan complet d'atténuation des risques. Ces premiers travaux de développement permettront d'optimiser l'exécution des projets et l'engagement des fournisseurs.

Malgré les conditions difficiles propres aux eaux et fonds marins écossais, TWP est parvenu à renforcer sa position grâce à la riche expérience de DEME Offshore (membre du groupe DEME) et son expérience inégalée dans le transport et l'installation de fondations, éoliennes, câbles inter- connexion, câbles d'exportation et sous-stations pour les parcs éoliens offshore. DEME Offshore a participé à près de 30 projets d'énergie renouvelable offshore au Royaume-Uni (environ 6 GW). Grâce à sa flotte de navires polyvalents et high-tech, DEME Offshore offre des solutions flexibles pour les projets d'énergie offshore les plus complexes et a ainsi réduit les risques liés à la construction des projets. En outre, sa flotte de navires sera mise à la disposition de TWP pour renforcer davantage la position du consortium en supprimant un risque majeur dans la réalisation, qui concerne tous les projets éoliens offshore écossais. Enfin, la vaste expérience et le savoir-faire acquis par DEME Offshore dans le domaine de la construction marine offshore ont déjà été appliqués à l'analyse des options techniques du consortium.

Le projet offrant une forte valeur ajoutée et des opportunités de création d'emplois pour l'Écosse, TWP s'engage pleinement à travailler avec les communautés et les entreprises écossaises pour contribuer au développement des chaînes d'approvisionnement et de l'expertise. Au cours des prochains mois, le consortium s'engagera activement auprès des communautés et des entreprises pour comprendre en détail les capacités locales et envisager les modalités d'une collaboration fructueuse. L'accent sera mis sur l'élimination des obstacles aux nouveaux arrivants sur le marché du travail, aux travailleurs nouvellement qualifiés et à la création d'emplois dans le cadre de la transition énergétique, tout en veillant, par l'investissement, à ce que les ports écossais soient prêts et en meilleure position pour saisir le pipeline d'opportunités de l'éolien offshore. Cela s'appuiera sur les efforts déployés jusqu'à présent par DEME Offshore pour accroître le contenu local et la chaîne d'approvisionnement établie en Écosse et dans le reste du Royaume-Uni.

En tant que producteur indépendant d'électricité renouvelable, ayant pour objectif de vendre sur le long terme l'électricité produite localement grâce à ses actifs de production, Qair a récemment conclu un partenariat avec Eco Projects, un développeur éolien écossais. Ensemble, via Qair Scotland, ils développeront conjointement un portefeuille existant de quelque 400 MW de projets éoliens terrestres qui devraient compléter l'énergie produite par les projets offshore TWP.

Le partenariat de Qair avec Eco Projects témoigne de l'engagement à long terme de Qair sur le marché écossais des énergies renouvelables, ainsi que sa volonté de devenir un acteur important au niveau local. Dans ce contexte, TWP bénéficiera de l'expertise et de la connaissance du marché local de Qair Scotland en vue de faciliter l'intégration fluide et le développement rapide des projets TWP, garantir l'exécution rentable des projets et protéger le coût approprié de l'énergie éolienne offshore en garantissant des prix compétitifs pour les consommateurs.

