Compagnie d'Entreprises CFE : DEME installe la première sous-station offshore en France au parc éolien offshore de Saint-Nazaire

date 19 août 2021 pages 2

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DEME installe la première sous-station offshore en France au parc éolien offshore de Saint-Nazaire

Lors d'une nouvelle étape pionnière dans l'industrie éolienne offshore, DEME a installé la première sous-station offshore (OSS) en France. Pesant 2100 tonnes, l'OSS a été installé avec succès au parc éolien offshore de Saint-Nazaire le 18 août.

La sous-station électrique a été construite par un consortium comprenant Atlantique Offshore Energy, l'unité opérationnelle des Chantiers de l'Atlantique dédiée aux énergies marines renouvelables, GE Grid Solutions et la filiale française SDI du groupe DEME. Le projet éolien offshore de Saint-Nazaire de

480 MW est développé par EDF Renouvelables et EIH S.à r.l, filiale indirecte d'Enbridge Inc., et CPP Investments. Saint-Nazaire,qui devrait être opérationnel en 2022, est le premier parc éolien offshore commercial installé dans les eaux françaises. Le contrat pour la sous-stationa été attribué en 2019.

Installée par le navire 'Pioneering Spirit', la sous-station de 480 MW mesure (H) 15 m x 27 m x 39 m, tandis que le « jacket » mesure 26 m x 26 m x 48 m (H) et pèse 1250 tonnes.

La division ACS de GE Grid Solutions, située à Saint-Priest, en France, a conçu et intégré les systèmes à haute et moyenne tension. Il s'agit de cinq appareils de commutation à isolation au gaz 220 kV venant d'Aix Les Bains, de deux transformateurs 220/33 kV fabriqués à Monchengladbach, en Allemagne, de deux systèmes SCADA développés à Montpellier, en France, d'un appareil de commutation à isolation au gaz 33 kV et d'un système de télécommunication.

DEME Offshore s'est occupée du transport et de l'installation de l'OSS, y compris des travaux de préemptage offshore. Chantiers de l'Atlantique est en charge de la conception, de la fabrication et de la mise en service des fondations « topside » et « jacket ». GE Grid Solutions est responsable de la conception, de la fabrication et de la mise en service des équipements électriques à haute tension et des systèmes de contrôle de protection.

Bart De Poorter, directeur général de DEME Offshore Renewables, a commenté : « La construction et l'installation de l'OSS sont le résultat d'une forte coopération entre les membres du consortium, chaque partenaire apportant son expertise et le plus haut niveau d'exécution au projet. Cela nous permet de répondre aux normes strictes de qualité, de sécurité et d'environnement. Grâce à cette coopération, nous avons pu concevoir, fabriquer et installer l'OSS en seulement 26 mois, ce qui est une réalisation incroyable qui témoigne de la collaboration avec nos partenaires. Chez DEME, nous sommes certainement très fiers que notre expertise ait joué un rôle si important dans la réalisation de cette étape clé dans l'industrie des énergies renouvelables, Saint-Nazairedevant être le premier parc éolien offshore commercial en France. »