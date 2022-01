Compagnie d'Entreprises CFE : DEME renforce encore sa flotte mondiale avec l'acquisition du navire d'installation offshore 'Viking Neptun'

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DEME renforce encore sa flotte mondiale avec l'acquisition du navire d'installation offshore « Viking Neptun »

Anvers (BE) - 12 janvier 2022 - Le groupe DEME a conclu un accord avec la compagnie maritime norvégienne Eidesvik en vue d'acquérir le navire d'installation offshore DP3 « Viking Neptun ». Représentant un investissement substantiel, cette transaction souligne l'engagement de DEME envers ses clients et soutient la croissance continue de l'industrie éolienne offshore mondiale. Avec ce dernier ajout à sa flotte, DEME confirme également sa mission de développer davantage des operations durables et respectueuses de l'environnement.

Construit selon les normes de qualité norvégiennes les plus strictes, le « Viking Neptun » dispose actuellement d'une table tournante capable de supporter 4500 tonnes de câbles sous le pont, mais DEME envisage d'augmenter sa capacité en ajoutant une deuxième table tournante d'une capacité de 7000 tonnes de câbles sur le pont.

Pour DEME, l'acquisition de ce navire s'inscrit dans une stratégie de déploiement de la flotte la plus polyvalente et la plus high-tech du secteur. DEME exploite déjà le navire d'installation de câbles DP3

Living Stone », considéré comme l'un des navires les plus rapides et les plus efficaces du secteur de l'installation de câbles.

Soutenant les efforts déployés par DEME pour développer une flotte durable et pérenne, le navire se conforme pleinement aux dernières normes d'émission et dispose des dernières technologies environnementales, dont un bloc-batterie pour une consommation de carburant optimale et des opérations plus durables.

Le navire de 145 m de long est également équipé d'un grand pont dégagé ainsi que d'une grue à flèche articulée avec compensation active de la houle de 400 tonnes, ce qui fait également du « Viking Neptun » le navire idéal pour la construction de parcs éoliens flottants.

Hugo Bouvy, directeur général de DEME Offshore, commente : « DEME a toujours eu à cœur d'anticiper les demandes futures de ses clients et de les accompagner dans leur croissance. Avec l'acquisition d'un deuxième grand navire de pose de câbles, nous sommes prêts à répondre à leurs besoins, aujourd'hui et demain, et avons bien l'intention de jouer un rôle proactif dans la facilitation de la transition énergétique. Depuis son lancement, notre navire d'installation offshore DP3 "Living Stone" s'est imposé dans l'industrie avec des capacités inégalées. Nous sommes convaincus que le "Viking Neptun" jouira d'une carrière tout aussi impressionnante au sein de la flotte DEME, soulignant les efforts que nous déployons pour satisfaire et dépasser les attentes de nos clients. Chez DEME, nous partageons également l'objectif de l'équipe d'Eidesvik de poursuivre des operations plus respectueuses de l'environnement et nous explorerons également les opportunités de collaboration plus poussée entre nos deux sociétés.»

Le « Viking Neptun » devrait rejoindre la flotte DEME au cours du dernier trimestre 2022.

