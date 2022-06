Compagnie d'Entreprises CFE : HYPORT Coordination Company et OPAZ ont signé un deuxième accord de réservation foncière pour une usine de production d'hydrogène et d'ammoniac verts

Date 23 juin 2022 pages 2

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

HYPORT Coordination Company et OPAZ ont signé un deuxième accord de réservation foncière pour une usine de production d'hydrogène et d'ammoniac verts

HYPORT Coordination Company, joint venture entre DEME Concessions et OQ Alternative Energy, a signé un deuxième accord de réservation foncière pour une usine de production d'hydrogène et d'ammoniac verts avec l'Autorité publique des zones économiques spéciales et des zones franches (OPAZ) à Duqm, Oman.

L'accord a été signé le 15 juin par Martin D'Uva, directeur général de DEME Concessions et vice- président de HYPORT Coordination Company, Najla bint Zuhair Al Jamali, PDG d'OQ Alternative Energy, et Ali bin Masoud Al Sunaidi, président d'OPAZ.

Situé à proximité du port de Duqm, HYPORT Duqm est un projet stratégique visant à développer une usine de production d'hydrogène et d'ammoniac verts, avec une capacité d'électrolyse de 500 MW sur un site de 793 000 mètres carrés. L'usine d'hydrogène sera alimentée par de l'électricité renouvelable produite par environ 1,3 GW de capacité installée combinée provenant d'éoliennes et de panneaux solaires installés dans la Zone économique spéciale de la zone d'énergie renouvelable de Duqm, où HYPORT Duqm s'est vu attribuer 150 kilomètres carrés de terrain.

1,3 GW d'électricité renouvelable

Le projet HYPORT Duqm repose sur trois éléments principaux : un parc solaire et éolien d'une capacité totale installée d'environ 1,3 GW, une ligne de transport d'électricité verte à haute tension dédiée, et une usine d'électrolyse et de conversion d'ammoniac à grande échelle, où l'hydrogène sera produit à partir d'eau dessalée puis converti en ammoniac vert, qui sera stocké et expédié du port de Duqm vers les marchés d'exportation cibles.

En octobre 2021, HYPORT Duqm a installé et mis en service sur son site quatre mâts météorologiques et deux stations solaires mesurant les niveaux de rayonnement solaire dans le cadre d'une campagne de mesure d'un an.

Première usine de production d'ammoniac vert à grande échelle

Commentant la signature de l'accord, Martin D'Uva, directeur général de DEME Concessions, a déclaré :

