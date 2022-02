Compagnie d'Entreprises CFE : L'ensemble du portefeuille de prêts à long terme de DEME converti en prêts liés à la durabilité

Internal use only.

Wim Eraly, Senior General Manager Corporate Banking and Facility Management chez KBC Bank NV, explique: « KBC est fier d'avoir été choisi par DEME comme coordinateur de la durabilité pour l'aider à incorporer les caractéristiques de durabilité dans son financement bancaire à long terme. Nous nous sommes appuyés sur notre expertise et expérience pour structurer et coordonner ce financement lié à la durabilité, en guidant DEME dans la sélection des indicateurs clés de performance en matière de durabilité et dans la fixation d'objectifs garantissant des objectifs importants et stimulants pour DEME. Cette transaction illustre clairement l'expertise de KBC dans le conseil à ses clients en matière de solutions de financement durable pour soutenir leur transition vers un avenir plus vert. »

Geert Wouters, Head of Structured Finance and Treasury chez DEME, commente : « Le Groupe DEME est à nouveau à l'avant-garde.Nous sommes fiers d'être la première entreprise de notre secteur à intégrer ces importants objectifs de durabilité dans tous nos accords de financement à long terme. En agissant de la sorte, nous envoyons un signal fort à nos parties prenantes et leur démontrons que nous prenons en compte nos objectifs de durabilité dans l'ensemble de notre entreprise, en les soutenant par des actions concrètes. Il s'agit d'une démarche audacieuse, qui montre que nous sommes prêts à accepter les conséquences financières qui y sont liées. »

Afin d'atteindre ses ambitieux objectifs de durabilité dans tous les aspects de ses activités, le Groupe DEME a opéré une transformation complète de son portefeuille de prêts à long terme et les a tous convertis en prêts liés à la durabilité. Cet engagement majeur témoigne de la volonté de DEME d'œuvrer pour un avenir durable et représente une valeur totale de prêts de579 millions d'euros.

Fortis SA, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (filiale belge), Commerzbank AG (filiale luxembourgeoise), DBS Bank Ltd (filiale londonienne), ING Belgium NV/SA et KBC Bank, qui ont été impliquées dans le processus.

En convertissant les prêts existants en prêts liés à la durabilité, les prêteurs acceptent de baisser le taux d'intérêt lorsque l'entreprise atteint ses objectifs en lien avec deux KPI de durabilité. Si les deux objectifs ne sont pas atteints, le taux d'intérêt augmentera légèrement.

KPI axés sur la sécurité au travail et les carburants à faible teneur en carbone

Le premier KPI ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) concerne la sécurité au travail - qui reste la priorité numéro 1 chez DEME. Reposant souvent sur la mise en place de projets novateurs dans les environnements difficiles et éloignés, ce KPI exige de l'entreprise qu'elle cherche continuellement à améliorer ses performances en matière de sécurité. DEME a déjà mis en place les systèmes de gestion et les plans d'action nécessaires pour atteindre ses objectifs de sécurité, mais l'entreprise reste vigilante. L'amélioration de la sécurité nécessite un travail permanent.

Le deuxième KPI ESG inclut un objectif d'augmentation du pourcentage des carburants à faible teneur en carbone consommés par l'entreprise. Là encore, il s'agit d'une des priorités de l'entreprise, et DEME s'est fixé d'ambitieux objectifs de réduction des émissions et de neutralité climatique d'ici 2050. En attendant, d'ici 2030, l'entreprise vise une réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre par unité de travail par rapport à 2008.

À propos de DEME

DEME est un leader mondial spécialisé dans le dragage, les solutions pour l'industrie de l'énergie offshore, les travaux d'infrastructures maritimes et environnementaux. La société, forte d'un savoir-faire de plus de 140 ans, se situe à l'avant-garde de l'innovation et des nouvelles technologies. À travers sa vision, DEME souhaite développer un futur durable en apportant des solutions à des défis d'ordre mondial : l'élévation du niveau de la mer, la croissance démographique, la réduction des émissions de CO2, la pollution des eaux et des sols, ainsi que l'épuisement des ressources naturelles. DEME peut s'appuyer sur ses 5200 professionnels hautement qualifiés ainsi que sur une flotte moderne de plus de

100 navires. https://www.deme-group.com

Contact

Vicky Cosemans cosemans.vicky@deme-group.com+32 3 250 59 22

Internal use only.