Compagnie d'Entreprises CFE : Le contrat portant sur le projet partiel « Rechteroever » de la liaison Oosterweel est signé

date 23 septembre 2021 pages 2

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le contrat portant sur le projet partiel « Rechteroever » de la liaison Oosterweel est signé

LANTIS, le Maître d'ouvrage de la liaison Oosterweel, et la Société momentanée Tijdelijke Maatschap RechterOever COmpleet, ou TM ROCO en abrégé, ont officiellement signé le contrat concernant le projet partiel « Rechteroever » (« Rive Droite »), un projet qui a été attribué à TM ROCO le 5 janvier 2021.

La Société momentanée TM ROCO comprend les entreprises belges de construction BESIX, DEME, Jan De Nul, Cordeel, Denys, Franki Construct, Willemen Infra, Van Laere et BAM-Contractors.

La liaison entre le tunnel sous l'Escaut et le R1

Par l'intermédiaire du nœud Oosterweel, le projet partiel « Rechteroever » relie le tunnel sous l'Escaut au R1, dans les deux axes nord et est.

Pour cela, le R1 est entièrement abaissé et partiellement enterré, afin de faire disparaître le viaduc de Merksem et de transformer le paysage urbanistique en un cadre contemporain et durable sur les plans environnemental et social.

Pour pouvoir réaliser le tout dans un délai le plus court possible, il faut aménager un nouveau R1 temporaire à l'est du R1 actuel.

Un fleuron du génie civil

L'ampleur et la complexité du projet partiel « Rechteroever » sont des premières pour la Flandre. Dès lors, TM ROCO est particulièrement fière d'avoir décroché ce contrat, dans un contexte où les groups d'entrepreneurs de génie civil ont besoin de tels projets pour soutenir leur relance économique et comme tremplin pour développer leurs compétences, ce qui devrait du reste profiter à l'export.

Sur le plan technique, TM ROCO est convaincue de posséder en interne les techniques spéciales nécessaires pour réaliser ce projet de grande envergure, un véritable fleuron du secteur du génie civil.

Le contrat désormais passé assurera l'application par LANTIS et TM ROCO d'une approche opérationnelle fondée sur l'ouverture, la coopération et la confiance.

À propos de DEME

DEME est leader mondial dans les domaines très spécialisés des travaux de dragage, des solutions pour l'industrie de l'énergie offshore et des travaux inframarins et environnementaux. L'entreprise dispose de plus de 140 ans d'expérience et est un leader en innovation. La vision de DEME est axée sur le travail à un avenir durable en proposant des solutions aux défis mondiaux : l'augmentation du niveau de la

