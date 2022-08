Compagnie d'Entreprises CFE : RAPPORT INTERMÉDIAIRE AU 30 JUIN 2022

Stocks + créances commerciales et autres créances d'exploitation + autres actifs courants d'exploitation/non opérationnels - dettes commerciales et autres dettes d'exploitation - passifs d'impôt exigible - autres passifs courants d'exploitation/non opérationnels

Fonds propres segment promotion immobilière + Endettement financier net segment promotion immobilière

Emprunts obligataires non courants et courants + dettes financières non courantes et courantes - trésorerie et équivalents de trésorerie

Trésorerie et équivalents de trésorerie - emprunts obligataires non courants et courants - dettes financières non courantes et courantes

Chiffre d'affaires + produits des activités annexes + achats + rémunérations et charges sociales + autres charges opérationnelles + dotations aux amortissements + dépréciation des goodwill

Résultat opérationnel sur activité + part dans le résultat net des participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence

Résultat opérationnel sur activité + amortissements et dépréciations d'immobilisations (in)corporelles et goodwill

Résultat net part du groupe / capitaux propres part du groupe (ouverture)

Le chiffre d'affaires à réaliser pour les chantiers dont le contrat est signé, entré en vigueur (notamment après l'obtention des ordres de service ou la levée des conditions suspensives) et pour lesquels le financement du projet est mis en place.