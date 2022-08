Compagnie d'Entreprises CFE : RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2022

Mercredi 31 août 2022 - 7h00 CET information réglementée

Exposé général sur les activités poursuivies (hors DEME)

Remarque préliminaire

Le Conseil d'administration a décidé de scinder le Contracting en deux segments distincts à savoir le segment Construction & Rénovation et le segment Multitechnique. Les chiffres 2021 ont été retraités afin de refléter ce changement.

Le segment Construction & Rénovation regroupe l'ensemble des filiales de CFE actives en Belgique, en Pologne et au Grand-Duché de Luxembourg spécialisées dans la construction et la rénovation d'immeubles de bureaux, d'immeubles résidentiels, d'hôpitaux, d'hôtels, d'écoles, de parkings et de bâtiments industriels. Les sociétés Wood Shapers (construction et promotion de projets en matériaux biosourcés et hybrides) et LTS (usines de production et montage d'éléments préfabriqués en bois) font également partie de ce segment.

Le segment Multitechnique regroupe les activités des divisions VMA et MOBIX. VMA est spécialisée dans la réalisation des installations techniques des bâtiments, leur gestion automatisée (smart buildings) et leur maintenance à long terme ainsi que dans l'automatisation des chaînes de production dans l'industrie automobile, chimique et agro-alimentaire. MOBIX est un acteur de premier plan en Belgique pour la réalisation de travaux ferroviaires (pose de voies et de caténaires et signalisation) et l'éclairage public.

Chiffres clés

Le chiffre d'affaires du premier semestre 2022 s'élève à 586,2 millions d'euros, en progression de 3,4 % par rapport à celui de l'exercice précédent. La hausse de l'activité s'observe tant en Construction & Rénovation qu'en Multitechnique.

L'EBITDA progresse de 43,3% à 27,8 millions d'euros. Il représente 4,7% du chiffre d'affaires.

Le résultat opérationnel du premier semestre 2022 s'établit à 21,1 millions d'euros, en hausse de 33,1% par rapport au premier semestre 2021. La marge opérationnelle passe de 2,8% à 3,6%.

Le résultat net part du groupe s'élève à 13,5 millions d'euros. Les quatre segments contribuent positivement au résultat net consolidé.

Les fonds propres s'établissent à 196,9 millions d'euros au 30 juin 2022. Ceux-ci ont quasiment doublé par rapport au 30 juin 2021 (99,5 millions d'euros).

L'endettement financier net affiche une baisse significative de 47,9% par rapport au 31 décembre 2021. CFE SA, la maison mère du groupe, et sa filiale BPI Real Estate Belgium disposent ensemble de 220 millions d'euros de lignes de crédit confirmées qui sont utilisées à hauteur de 40 millions d'euros au 30 juin 2022. L'ensemble des covenants bancaires sont respectés.

La prise de commandes a été soutenue au premier semestre. Le carnet augmente de 9,9% par rapport au 31 décembre 2021. Il atteint un plus haut historique à 1,78 milliard d'euros.