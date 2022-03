Compagnie d'Entreprises CFE : Wood Hub, un immeuble de bureaux durable, innovant et accueillant, construit par et pour les collaborateurs

INFORMATION DE PRESSE

Vendredi 18 mars 2022

Wood Hub, un immeuble de bureaux durable, innovant et accueillant,

construit par et pour les collaborateurs

Avec la construction de leur nouveau immeuble de bureaux, le groupe industriel multidisciplinaire CFE, BPI Real Estate, BPC Group et Wood Shapers réunissent leurs compétences et s'engagent en faveur de la durabilité, de l'innovation et du bien-être de ses employés. BPI Real Estate est chargé du développement, VMA est responsable des techniques spéciales et du logiciel "Smart Building" (VMANAGER) et BPC Group et Wood Shapers sont chargés des travaux de construction. La construction bat son plein tandis que la livraison est prévue pour l'automne 2023.

Innover pour avancer, pour contribuer à une société plus durable, ensemble : Wood Hub est la concrétisation de cette vision. L'immeuble de bureaux sera érigé le long de l'Avenue Van Nieuwenhuyse à Auderghem et comptera 6 700 m² de surface. La conception est signée Archi2000. CFE et ses entités BPI Real Estate, BPC Group et Wood Shapers vont s'y installer.

Une vision durable et innovante à long terme

L'accent est mis sur la collaboration, l'interaction et la créativité. Le design le montre clairement : des espaces communs au rez-de-chaussée aux espaces de co-working, en passant par le lobby attenant à une splendide terrasse extérieure. « Nous mettons tout en œuvre pour promouvoir les synergies et les interactions hu- maines, » explique Raymund Trost, futur CEO de CFE. « Notre priorité est de développer un lieu de rencontre qui combine expérience employés, culture d'entreprise et collaboration. C'est ensemble que nous contribu- erons à une société plus durable. »