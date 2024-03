Compagnie d'Entreprises CFE SA est un groupe multidisciplinaire actif en Belgique, au Luxembourg et en Pologne dans 4 métiers à fort potentiel de croissance : promotion immobilière, multitechnique, construction et rénovation et investissements durables. Fort d'un CA de 1 248,5 MEUR en 2023, de plus de 3 000 collaborateurs et d'une longue expérience et expertise acquises depuis sa fondation en 1880, le groupe CFE se donne l'ambition de défier le statu quo et d'instaurer un changement positif en relevant avec succès les défis environnementaux et sociaux pour le bien-être des générations futures. Le groupe CFE concrétise cette ambition en plaçant la durabilité, l'innovation, et le respect de ses collaborateurs au coeur de sa stratégie et en offrant à ses clients des solutions « end to end ».

Secteur Construction de logements