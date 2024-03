Compagnie de l'Odet SE est une société holding détenant, à fin 2022, 67,7% du capital du groupe coté Bolloré SE. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations de communications (46,4%) : prestations de services médias et de télécommunications, gestion d'agences de publicité, etc. ; - prestations de transport et de services logistiques (34,4%) ; - distribution et stockage de produits pétroliers (17,4%) ; - fabrication de systèmes de batteries électriques (1,8%) : véhicules électriques, supercapacités, films plastiques, terminaux et systèmes spécialisés. La répartition géographique du CA est la suivante : France et Dom-Tom (48,6%), Europe (22,4%), Amériques (13%), Asie-Pacifique (11,4%) et Afrique (4,6%).

Secteur Production de spectacles