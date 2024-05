Conformément à la norme IFRS 5 et pour assurer la comparabilité des résultats, les reclassements en activités cédées ou en cours de cession concernent les activités Transport et logistique du Groupe hors Afrique sur les exercices 2022 et 2023 (ces activités sont destinées à être cédées depuis le 8 mai 2023). Pour mémoire, les données publiées intégraient déjà le reclassement en activités cédées ou en cours de cession des activités Transport et logistique du Groupe présentes en Afrique sur l'exercice 2022 (ces activités ont été cédées le 21 décembre 2022) et Editis sur les exercices 2022 et 2023 (depuis le 21 juin 2023, Editis est déconsolidée,

Conformément à la norme IFRS 5 et pour assurer la comparabilité des résultats, les reclassements en activités cédées ou en cours de cession concernent les activités Transport et logistique du Groupe hors Afrique sur les exercices 2022 et 2023 (ces activités sont destinées à être cédées depuis le 8 mai 2023). Pour mémoire, les données publiées intégraient déjà le reclassement en activités cédées ou en cours de cession des activités Transport et logistique du Groupe présentes en Afrique sur l'exercice 2022 (ces activités ont été cédées le 21 décembre 2022) et Editis sur les exercices 2022 et 2023 (depuis le 21 juin 2023, Editis est déconsolidée,

grand public et d'éducation dans le monde et le no 1 en France. 5e opérateur mondial de commerce en zone de transport et no 2 mondial dans les aéroports, Havas, l'un des plus grands groupes de communication au monde, Prisma Media, leader des groupes bimédias de France, no 1 de la presse magazine, de la vidéo

Au moment où nous écrivons ces lignes, nous entrons dans le 203e exer- cice de notre histoire­. Souhaitons que malgré un environnement inter­ national inquiétant, nous poursuivions notre chemin favorablement en n'oubliant jamais de réaliser des initiatives de générosité et en remer- ciant ­l'ensemble des ­personnes travaillant à la Compagnie de l'Odet et dans le Groupe Bolloré pour leurs performances passées et pour leur vigilance et leur solidarité dans les temps qui viennent.

Après plus de deux ans d'étude et l'accord de la Commission européenne, Vivendi a pu effectivement obtenir la propriété de près de 60 % du groupe Lagardère. Créé par Jean-Luc Lagardère, et dirigé par Arnaud depuis dix- huit années, tous deux amis de notre famille, les activités du groupe sont très importantes au niveau mondial dans deux secteurs­ : l'édition et le travel retail où le groupe se situe parmi les trois premiers mondiaux.

Disclaimer

Compagnie De l'odet SE published this content on 29 May 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 May 2024 08:01:02 UTC.