Saint-Gobain : Morgan Stanley relève à 'surpondérer'

Morgan Stanley a relevé vendredi sa recommandation sur le titre Saint-Gobain de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer', saluant la restructuration opérée par le spécialiste des matériaux du construction.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier estime que le succès du plan stratégique 'Transform and Grow' mis en place par le groupe français lui a permis de poser les bases de sa croissance future.



L'analyste met en évidence des coûts désormais réduits, une organisation simplifiée, la cession d'activités non-performantes et la priorité accordée à la génération de flux de trésorerie.



En plus de ces éléments, Morgan Stanley mentionne des gains de parts de marché, conjugués au soutien de tendances favorables que sont la rénovation des bâtiments et l'essor des structures légères.



Pour arranger le tout, souligne-t-il, le cours de l'action s'est récemment dévalorisé.



'Les titres sont bon marché (avec un PER inférieur à 10) et offrent une exposition de long terme à la thématique de l'accélération de la rénovation énergétiques sur fond de décarbonation, ce qui présente des opportunités intéressantes en termes de croissance et de revalorisation', conclut-il.



Son objectif de cours de 73 euros fait apparaître un potentiel de hausse de 33%.



