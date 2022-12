Saint-Gobain : UBS confirme son conseil sur le titre

UBS confirme son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de 54 E après l'annonce de la cession de l'activité de distribution au Royaume-Uni.' Saint Gobain se sépare de Jewson, son activité de négoce de matériaux de construction au Royaume-Uni ' souligne UBS.L'activité cédée devrait générer un chiffre d'affaires d'environ 2,7 milliards d'euros en 2022 et une marge d'exploitation d'environ 2%. La cession se fera sur la base d'une valeur d'entreprise de 740 millions de livres sterling, soit environ 850 millions d'euros.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.