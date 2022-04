4BIRD : le vitrage qui protège les oiseaux

Chaque année, près d'un milliard d'oiseaux meurent suite à une collision avec des surfaces vitrées, rien qu'aux Etats-Unis. L'Allemagne comptabilise 100 millions de chocs mortels annuels[1].

Ces collisions sont loin d'être la première cause de mortalité aviaire, mais elles pourraient néanmoins diminuer considérablement grâce aux solutions 4BIRD® de Saint-Gobain Glass.

En se basant sur les recommandations officielles en Europe et en Amérique du Nord, la famille de produits 4BIRD® propose plusieurs manières de protéger les oiseaux sans renoncer ni à l'efficacité énergétique, ni à l'esthétique de ces vitrages.

La série 4BIRD®Frit propose des motifs sérigraphiés sur le double vitrage pour que les oiseaux identifient plus facilement l'obstacle à faible distance. Cette série a été développée pour associer ces motifs à des couches de contrôle solaire COOL-LITE® sans sacrifier les performances de protection thermique et d'économie d'énergie du vitrage. Ces solutions sont plus simples, plus économiques et plus versatiles que ce qui était possible jusqu'à présent.

La série 4BIRD®Etch propose quant à elle des motifs gravés directement sur le verre de contrôle solaire COOL-LITE®. Une prouesse rendue possible grâce à la technologie de couche protectrice EASYPRO®. Cette solution plus technique est aussi plus discrète pour l'œil humain, sans être moins efficace pour autant.

La famille 4BIRD® couve encore ses derniers produits qui devraient éclore en 2022 : 4BIRD®Lami pour des solutions directement dans le film PVB (PolyVinylButyral) des verres feuilletés et 4BIRD®UV qui utilise un revêtement UV visible uniquement par les oiseaux.

Toutes les solutions 4BIRD® ont été évaluées par l'organisation American Bird Conservancy et reconnues comme efficaces pour la protection des oiseaux. Pour être durable, la construction surveille son empreinte carbone, ses matériaux ; avec ces solutions de vitrages anti-collision, elle prend désormais également soin de la biodiversité qui vit à nos côtés.

[1] Données fournies par les associations locales de protection de la biodiversité