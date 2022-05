AGENDA DES CONFERENCES DE PRESSE ET EVENEMENTS ECONOMIQUES JUSQU'AU VENDREDI 20

MAI 2022 EN FRANCE

PARIS (awp/afp) - Voici l'agenda prévisionnel des conférences de presse et autres évènements économiques jusqu'au vendredi 20 mai 2022 (heure de Paris):

(+) Nouvel élément

(*) Modification ou précision

SAMEDI 14 MAI 2022

ECO

TOULOUSE - Mise en service d'un téléphérique à Toulouse, connecté au réseau de transport en commun (sous réserve d'autorisation préfectorale)

SOCIAL

RENNES - 34e congrès de l'association Uniopss, Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux

DIMANCHE 15 MAI 2022

DIVERS

15H00 - MEUDON - Manifestation pour la préservation des carrières Arnaudet qui doivent en partie être comblées par des déchets du Grand Paris

LUNDI 16 MAI 2022

ECO

(*) - 10H30 - COURBEVOIE - Conférence de presse de Saint Gobain: Présentation de la première production zéro carbone de verre

SOCIAL

Levée de l'obligation de porter le masque dans les transports

(+) - 09H00 - PARIS - Conférence interparlementaire sur les défis migratoires au Sénat

DIVERS

10H30 - PARIS - Conférence de presse du Medef : Décarboner l'économie, combien ça coûte ? - 55, av. Bosquet (7e)

MARDI 17 MAI 2022

ECO

(*) - 14H30 - PARIS - Audition par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) de Bernard Doroszczuk, président de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) (présentation du rapport de l'ASN pour l'année 2021). - Sénat - Suivre l'audition en direct sur le site internet du Sénat, sur Facebook et sur Twitter Retrouver l'audition en vidéo à la demande

DIVERS

(+) - PARIS - Lancement du Conseil national de l'énergie, pour la défense du service public de l'énergie - 19/21 rue Boyer 75020 Paris

PARIS - Réouverture de la brasserie au 1er étage de la Tour Eiffel

09H00 - PARIS - Publication d'un rapport de la Cour des comptes sur le suivi des recommandations des juridictions financières

09H00 - PARIS - 19e forum international de la météo et du climat : "Neutralité carbone : comment fait-on pour y parvenir ? - Salons de la mairie de Paris

10H00 - PARIS - Office européen des brevets (OEB): publication des 13 finalistes du prix de l'inventeur européen de l'année

10H00 - BÉTHUNE - Point presse et visite de la filature Safilin, producteur d'un fil de lin français. - 269 rue Fleming

MERCREDI 18 MAI 2022

ECO

09H00 - PARIS - Rapport annuel de l'AMF

DIVERS

09H00 - PARIS - Conférence de presse "Sauvons nos rivières" sur le déclin des poissons migrateurs, à la Fédération nationale de la pêche en France

09H00 - PARIS - Conférence de presse de La Poste sur sa stratégie de décarbonation du transport longue et moyenne distance - (8e)

16H00 - PARIS - Conférence de presse de l'interprofession de la pomme de terre (CNIPT) : le défi du changement climatique pour la filière - Salons Hoche 9 av. Hoche (8e)

JEUDI 19 MAI 2022

ECO

08H30 - PARIS - Conférence de presse organisée par le Cercle des économistes : " Et si on reparlait d'économie ? " - Hôtel de l'Industrie, 4 place Saint Germain-des-près (6e)

(*) - 09H30 - PARIS - Conférence FBF et MEDEF : "Europe plus durable, plus compétitive et plus souveraine"

14H00 - CLERMONT-FERRAND - Conférence de presse de Railcoop - Aux ateliers ACC M, 32 rue du Pré la Reine à Clermont-Ferrand, ou en ligne

SOCIAL

(*) - 10H00 - PARIS - Visioconférence du collectif Romeurope sur "résorber dignement les bidonvilles en France, vite une loi"

VENDREDI 20 MAI 2022

ECO

(+) - LA ROCHELLE - Présentation par Alstom et la SNCF de la rame de présérie du TGV M

(+) - 10H00 - MARSEILLE - Conférence de presse sur la filière aéronautique et spatiale en Provence-Alpes-Côte d'Azur - Insee, 37-39 Bd Vincent Delpuech (4e étage), 13010 Marseille.

(*) - 11H00 - PARIS - Présentation par Lancia (Stellantis) de son plan stratégique - évènement en ligne

SOCIAL

00H00 - PARIS - Journées portes ouvertes dans des Ehpad, à l'initiative du Synerpa - (jusqu'au 21)

DIVERS

Manifestations nationales à l'appel du Modef dans le Gers, le Vaucluse et en Corrèze pour la défense de l'élevage de plein air

