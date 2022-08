BONDS : Saint-Gobain émet pour 1,5 milliard d'euros d'obligations à 3, 6 et 10 ans

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de matériaux de construction Saint-Gobain a annoncé mardi soir avoir émis pour un total de 1,5 milliard d'euros d'obligations en trois tranches de 500 millions d'euros chacune. Ces trois tranches possèdent des maturités de 3 ans, 6 ans, et 10 ans et portent des coupons respectifs de 1,625%, 2,125% et 2,625%. "Bénéficiant de la récente baisse des taux et d'une sursouscription de 5 fois du montant visé, Saint-Gobain a pu obtenir un coût de financement attractif, sans prime de nouvelle émission", a indiqué la société dans un communiqué. (jmarion@agefi.fr) ed: DID

August 03, 2022 01:37 ET (05:37 GMT)